Borussia Dortmund: Zweitligist heiß auf Streichkandidat – dieser Wechsel wäre eine echte Überraschung

In den letzten Tagen des Transferfensters möchte sich Borussia Dortmund vor allem auf Abgänge konzentrieren. Gleich mehrere Spieler möchten die BVB-Bosse noch loswerden – bei einem Akteur könnte es nun recht schnell gehen.

Denn Salih Özcan hat das Interesse eines Zweitliga-Klubs auf sich gezogen. Der türkische Nationalspieler hat bei Borussia Dortmund keine Zukunft mehr – doch geht er tatsächlich in die zweite Liga?

Borussia Dortmund: Hannover buhlt um Özcan

Salih Özcan spielt unter Neu-BVB-Coach Nuri Sahin überhaupt keine Rolle mehr. Der Mittelfeldakteur hat keine sonderlich gute Vorbereitung gespielt und stand bisher bei keinem der beiden Pflichtspiele im Spieltagskader. Sowohl im Pokal gegen Lübeck (4:1) als auch in der Bundesliga gegen Frankfurt (2:0) saß er nur auf der Bank.

Dass sich die Wege von Özcan und dem BVB in den kommenden Tagen trennen sollen und werden, ist kein großes Geheimnis mehr – auch wenn Özcan selbst gerne in Dortmund bleiben würde. Da er jedoch keinerlei Perspektive an der Strobelallee hat und Nummer sechs auf seiner Position ist, wird er den Klub wohl doch noch verlassen.

Bis dato hat es offenbar noch keine allzu konkreten Anfragen für Özcan gegeben. Das könnte sich aber schon in den kommenden Stunden ändern. Laut der „Bild“ soll Hannover 96 großes Interesse an dem BVB-Akteur haben. Die Niedersachsen suchen noch einen echten Top-Spieler im defensiven Mittelfeld – in Liga zwei wäre Özcan wohl der Unterschiedsspieler für 96.

Kann Hannover den Transfer stemmen?

Der Zweitligist soll wohl eine Leihe anstreben, da man eine mögliche Ablöse wohl kaum bezahlen könnte. Doch auch bei einem Leihgeschäft könnte das finanzielle Paket schlichtweg zu groß sein. Schließlich besitzt Özcan beim BVB eine sehr gut dotierten Vertrag.

Dazu soll es noch nicht zu konkreten Verhandlungen zwischen den beiden Vereinen oder mit Özcan gekommen sein. Ein möglicher Deal wäre wohl sehr kompliziert – dennoch zeigt das Interesse der Hannoveraner, dass Özcan durchaus einen Markt hat. Sowohl für ihn selbst als auch für Schwarz-Gelb sind das nicht die schlechtesten Nachrichten.