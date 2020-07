Borussia Dortmund: Auch der BVB dabei – Europas teuerste Top-Transfers in diesem Sommer

Die große Corona-Zurückhaltung wurde prophezeit, doch schon jetzt haben Europas Top-Klubs das Portemonnaie weit auf. Zahlreiche Multi-Millionen-Deals sind bereits abgeschlossen, darunter auch einer von Borussia Dortmund.

Borussia Dortmund? Bislang kam doch nur Thomas Meunier ablösefrei von Paris Saint-Germain, wirst du denken. Schon – doch trotzdem taucht der BVB bei den größten Sommer-Transfers Europas auf.

Borussia Dortmund mischt mit: Das sind die größten Transfers Europas bislang

Corona wird den Transfermarkt beeinflussen, da sind sich alle Experten einig. Doch auch wenn in diesem Sommer wohl keine Rekordsummen purzeln: Geld wird weiter fleißig ausgegeben.

Der teuerste Einkauf bislang: Arthur. 72 Millionen Euro hat Juventus Turin dem FC Barcelona für seinen Brasilianer hingeblättert. In die Gegenrichtung wechselte Miralem Pjanic, so dass 60 Millionen Euro postwenden zurück nach Turin flossen – Stand heute der zweitteuerste Transfer des Sommers in Europa.

Chelsea berappt 93 Millionen Euro für zwei Stars

Auch der FC Chelsea hat bereits fleißig zugeschlagen. Allein für Timo Werner (53 Mio, Leipzig) und Hakim Ziyech (40 Mio, Ajax) legten die Londoner 93 Millionen Euro auf dem Tisch. Nun jagen die „Blues“ auch noch Kai Havertz…

BVB-Einkauf unter den teuersten Transfers auf Rang 11

Die Fans von Borussia Dortmund staunen nicht schlecht, dass auf Platz 11 der bislang teuersten Spielerwechsel das BVB-Logo auftaucht.

Für Emre Can muss Borussia Dortmund in diesem Sommer 25 Millionen Euro bezahlen. Foto: imago images/Revierfoto

Zwar wurde im Sommer nur Meunier ablösefrei aus Paris geholt – aber: Emre Can war bislang nur von Juve ausgeliehen. Die fällige Ablöse von 25 Millionen Euro mussten die Dortmunder jetzt blechen.

Überblick über die teuersten Sommer-Transfers in Europa (Stand 9. Juli):