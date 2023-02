Borussia Dortmund: Transfer-Hammer wohl perfekt! Wechseltheater hat ein Ende

Erst hieß es, dass der Transfer zu Borussia Dortmund beschlossene Sache sei, dann kam die Meldung, dass er doch zu einem anderen Klub geht. Das Wechseltheater um Ramy Bensebaini hat wohl endgültig ein Ende.

Borussia Dortmund hat sich die Dienste des Algeriers gesichert und bekommt endlich seine Wunschlösung für die linke Abwehrseite.

Borussia Dortmund: Transfer-Hammer wohl perfekt

Die Gerüchteküche brodelte. England, Spanien oder doch Italien? Am Ende wurde es Borussia Dortmund. An Ramy Bensebaini waren mehrere Top-Klubs interessiert, deshalb gab es in den vergangenen Wochen und Monaten auch ein wahres Transfer-Poker um den begehrten Linksverteidiger von Borussia Mönchengladbach.

Nach übereinstimmenden Medienberichten aus Frankreich und Italien soll der BVB jetzt die Verpflichtung des Algeriers mittlerweile unter Dach und Fach gebracht haben. So soll der 27-Jährige seinen Abschied im Sommer bereits seinem Teamkollegen mitgeteilt.

Damit schließt er sich den Schwarzgelben ablösefrei an. Neben den Dortmundern galt Atlético Madrid als heißester Anwärter auf einen Transfer des Abwehrspielers.

Bensebaini-Vertrag bis 2027?

Eine offizielle Bestätigung des Wechsels steht allerdings noch aus. Zuletzt hieß es, dass Borussia Dortmund Bensebaini mit einem Vierjahresvertrag bis 2027 ausstatten wolle. Der algerische Nationalspieler wäre damit der erste Sommer-Transfer von Sportdirektor Sebastian Kehl für die kommende Spielzeit.

Der BVB sichert sich wohl die Dienste von Ramy Bensebaini Foto: IMAGO / Team 2

Besonders brisant: Am 13. Mai treffen die Schwarzgelben und Borussia Mönchengladbach in der Bundesliga im Signal-Iduna-Park aufeinander. Sollte der Deal bis dahin verkündet werden, würde Bensebaini kurz vor Saisonende noch einmal gegen seinen künftigen Klub spielen.

Mit einem Transfer des Gladbacher Leistungsträgers hätte der BVB auf der linken Abwehrseite eine Problembaustelle gelöst. Gleichzeitig würde ein Transfer auch den Abgang von Raphael Guerreiro bedeuten. Der Vertrag des Portugiesen läuft im Sommer aus. Bis vor Kurzem galt er noch als Streichkandidat, drehte aber plötzlich wieder auf. Ob er Dortmund verlässt oder bleibt und sich dem Konkurrenzkampf mit Bensebaini stellen wird, wird sich wohl bald zeigen.