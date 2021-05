Borussia Dortmund hat im Jahr 2020 eine Mannschaft, die in der Bundesliga ganz oben mitspielen kann. Eines der Wunderkinder ist der norwegische Shootingstar Erling Haaland. Der erst 20-jährige Stürmer wechselte im Januar 2020 für 20 Millionen Euro von Red Bull Salzburg zum BVB. Heute soll er um die 80 Millionen Euro wert sein.

Was macht Borussia Dortmund auf dem Transfermarkt? Diese Frage beschäftigt sicherlich alle Fans der Schwarzgelben.

Vor allem spannend wird es, sollte einer der beiden Topspieler, Jadon Sancho oder Erling Haaland, den Verein verlassen. Aber auch so plant der BVB sicher die eine oder andere Verstärkung für die kommende Saison. Dabei rückt laut Medienberichten nun ein Spieler in den Fokus, der Torschützenkönig in seiner Liga wurde, allerdings nicht als klassischer Stürmer spielt. Er gilt als flexibler Offensivspieler. Könnte dieser auch bei Borussia Dortmund funktionieren?

Borussia Dortmund: Torschützenkönig im Fokus – verpflichtet der BVB IHN?

Gehandelt wird Pedro Goncalves als Nachfolger von Jadon Sancho. Der 22-jährige Torschützenkönig der portugiesischen Liga gilt als flexibler Spieler.

+++ Borussia Dortmund mit mysteriöser Ankündigung vor letztem Saisonspiel +++

Foto: Imago Images

Mit Sporting wurde der Shootingstar zum ersten Mal seit fast zwanzig Jahren Meister in der portugiesischen Liga. Goncalves hatte daran einen ordentlichen Anteil. In 31 Ligaspielen traf er 23 Mal und steuerte vier Assists bei. Mit einem Dreierpack krönte er sich am letzten Saisonspiel zum Torschützenkönig. Nun könnte laut der portugiesischen Sportzeitung O Jogo der BVB Goncalves verpflichten.

------------------------------

Mehr aktuelle News zu Borussia Dortmund:

Borussia Dortmund: Jetzt ist es raus! BVB lüftet Geheimnis

Edin Terzic: DAMIT hat kein BVB-Fan mehr gerechnet

Jadon Sancho: Topklub macht ernst! Ausgerechnet ER könnte dem BVB seinen Star wegschnappen

------------------------------

Goncalves spielt erst eine Saison beim Traditionsklub aus Lissabon. Er wechselte im vergangenen Sommer für 6,5 Millionen Euro vom Ligakonkurrenten FC Famalicao in die portugiesische Hauptstadt. Sein Vertrag läuft noch bis 2025.