Wechsel steht bevor – BVB-Star vor großer Rückkehr?

Die Hinrunde geht in die heiße Phase! Während die Teams um wichtige Punkte kämpfen, richten sich die Blicke der Verantwortlichen bereits auf das Wintertransferfenster: Wie kann die Mannschaft verstärkt werden? Welche Spieler könnten den Verein im Winter verlassen. Diese Fragen werden auch beim BVB weit oben auf der Liste stehen.

Vor allem auf der Abgangsseite könnte beim BVB einiges passieren. Allen voran Salih Özcan wird den Verein wohl verlassen, schließlich hat er keinerlei Perspektive in Dortmund. In der laufenden Spielzeit stand er lediglich 21 Minuten auf dem Platz. Kehrt er zum 1. FC Köln zurück?

Köln-Comeback für BVB-Star Özcan?

Vier Kurzeinsätze, 21 Minute, für die Champions League gar nicht erst registriert worden – Özcan hat aufgrund der enormen Konkurrenz auf seiner Position keine Chance bei Borussia Dortmund mehr. Der 27-Jährige den Klub aller Voraussicht nach im Winter verlassen. Doch wohin zieht es den Mittelfeldspieler?

Laut „Sky“ könnte es gar zu einer Hammer-Rückkehr kommen. Denn der 1. FC Köln soll – ähnlich wie schon im Sommer – Interesse an einer Rückholaktion haben. Der Effzeh würde die Situation rund um Özcan genauestens beobachten und eine mögliche Verpflichtung prüfen.

Özcan ist in Köln geboren, ein „Kölsche-Jung“ durch und durch. Von 2017 bis 2022 stand er beim Effzeh unter Vertrag, ehe er für knapp fünf Millionen Euro zu Borussia Dortmund wechselte. Im vergangenen Jahr ist Özcan für die Halbserie zum VfL Wolfsburg ausgeliehen worden – doch auch dieser Schritt war nicht von nachhaltigem Erfolg gekrönt.

Neues Glück bei der alten Liebe?

Özcan und Köln – das hat gepasst und das könnte wieder passen. Schließlich kennt er den Klub bestens, weiß genau, worauf es beim Effzeh ankommt, was die Fans sehen wollen. Die einzige Hürde bei einem möglichen Transfer wäre wohl das finanzielle. Özcan soll bei Borussia Dortmund mehr als zwei Millionen Euro verdienen – das ist beim Effzeh keineswegs drin.

Für die Rückkehr in seine alte Heimat müsste er also auf Gehalt verzichten. Bislang ist ein Wechsel ohnehin noch nicht allzu konkret. Das könnte sich in den kommenden Wochen jedoch noch ändern. Für den BVB-Star wäre es jedoch ein spannender Schritt, in die Heimat zurückzukehren.