Borussia Dortmund: Großes Talent vor Abflug? Zorc spricht Klartext

Spielt Leonardo Balerdi (re.) in der kommenden Saison noch bei Giovanni Reyna und Borussia Dortmund?

Beendet Leonardo Balerdi seine Zeit bei Borussia Dortmund, bevor sie richtig beginnt?

Der Argentinier war vor einem Jahr für 15 Millionen Euro von den Boca Juniors zum BVB gewechselt. Bei Borussia Dortmund galt er als Perspektivspieler, der langsam an den europäischen Spitzenfußball herangeführt werden sollte.

Borussia Dortmund: Verlässt Balerdi den BVB?

In der vergangenen Saison brachte Balerdi es beim BVB auf eine Hand voll Kurzeinsätze. An Mats Hummels, Manuel Akanji oder Dan-Axel Zagadou kommt er einfach noch nicht vorbei.

Verlässt der 21-Jährige die Schwarzgelben daher schon in diesem Sommer? Trainer Andre Villas-Boas gab zuletzt offen zu, dass Olympique Marseille großes Interesse an Balerdi hat: „Wir stellten unserem Präsidenten vier Namen vor, und er ist einer davon.“

Jetzt äußerte Michael Zorc sich zu der Personalie. Dem „kicker“ sagte der BVB-Sportdirektor, es gebe zwar noch „keine finale Entscheidung“. Aber „wenn es für alle passt“, sei ein Wechsel von Balerdi denkbar.

Wie teuer wäre Balerdi?

Balerdi hat bei Borussia Dortmund noch einen Vertrag bis 2024. Weil der BVB erst im Vorjahr rund 15 Millionen Euro für den Innenverteidiger auf den Tisch gelegt hatte, werden die Schwarzgelben ihn wohl kaum für ein paar Pfennig ziehen lassen. In den Berichten über ein Marseille-Interesse an Balerdi ist von einer möglichen Ablöse in Höhe von 10 bis 12 Millionen Euro die Rede.

Sollte Borussia Dortmund den Argentinier tatsächlich verkaufen, wird der BVB wohl keinen Ersatz holen. „In der Abwehr sind wir relativ gut aufgestellt“, so Zorc. Neben Hummels, Akanji und Zagadou können in der Dreier-Kette auch Lukasz Piszczek oder Emre Can spielen.

Stattdessen könnte der BVB die Einnahmen im Falle eines Balerdi-Verkaufs womöglich dafür nutzen, um einen weiteren Stürmer zu verpflichten. Nach aktuellem Stand ist Erling Haaland der einzige klassische Mittelstürmer bei Borussia Dortmund. Ein weiterer wuchtiger Neuner würde den Schwarzgelben vor dem Hintergrund der vielen englischen Wochen in der kommenden Saison gut zu Gesicht stehen. (dhe)