Borussia Dortmund – Transfer-News und Gerüchte: Aufregung um Wunschtransfer – BVB schaut genau hin

Zugänge, Abgänge, fixe Transfers oder Leihen – die Gerüchteküche nimmt wieder richtig Fahrt auf. Rund um Borussia Dortmund schießen auch im Winter mal wieder Transfer-News und Gerüchte wie Pilze aus dem Boden.

Vor dem neuen Sport-Vorstand Lars Ricken, Sportdirektor Sebastian Kehl und Kaderplaner Sven Mislintat lag ein langer, anstrengender Sommer. So manche Baustelle im Kader von Borussia Dortmund wurde behoben. Doch die Hinrunde war eine Enttäuschung und zeigte deutlich: Handlungsbedarf herrscht weiter.

Borussia Dortmund: Transfer-News und Gerüchte

Welche Spieler verpflichtet der BVB? Welche Abgänge muss Borussia Dortmund verkraften? Wir behalten bei den Transfer-Plänen von Borussia Dortmund den Überblick und halten alle BVB-Fans in unserem Transfer-Blog stets auf dem Laufenden.

BVB-Transferflirt forciert Abgang

27. Januar, 14.16 Uhr: Diese Neuigkeiten wird man auch bei Borussia Dortmund genaustens verfolgen. Ein Wunschspieler, den der BVB schon lange auf der Liste haben soll, hat bei seinem Klub eine wichtige Entscheidung getroffen. Mehr dazu hier.

Adeyemi vor Abflug

25. Januar, 13.43 Uhr: Bei Borussia Dortmund wird ein Abgang von Karim Adeyemi immer konkreter. Der BVB soll bereit sein, das dicke Angebot von Neapel anzunehmen. Nur an einer Sache hängt der Deal aktuell. Hier mehr!

Trainer-Hammer beim BVB?

24. Januar, 22.55 Uhr: Dortmund braucht aktuell nicht nur dringend neue Spieler, sondern noch dringender einen neuen Trainer. Kommt am Ende gar ein echter Star-Coach an die Strobelallee? Hier die Einzelheiten.

BVB gerät in Transfer-Not

24. Januar, 13.48 Uhr: Borussia Dortmund betonte stets, man sei für alle Eventualitäten gerüstet. Kurz vor Ende des Transferfensters ist trotz des Abgangs von Donyell Malen noch nichts passiert. Der BVB kassiert eine Absage nach der anderen – und das wird langsam zum Problem. Hier mehr!

Mega-Angebot für Adeyemi

09.52 Uhr: Eigentlich wollte Borussia Dortmund Karim Adeyemi in diesem Winter nicht abgeben, doch jetzt könnte sich die Meinung ändern. Der SSC Neapel will für den BVB-Star tief in die Tasche greifen, hat ein lukratives Angebot gemacht. Hier mehr dazu!

BVB kassiert Absage

23. Januar, 08.56 Uhr: Und schon wieder muss der BVB eine Schlappe auf dem Transfermarkt hinnehmen. Dortmund kassiert die nächste Absage. Hier mehr dazu!

Transfer droht zu platzen

22. Januar, 11.26 Uhr: Keine guten Nachrichten von der Transferfront. Ein Wunschtransfer von Borussia Dortmund scheint zu platzen. Juventus Turin bekommt wohl den Zuschlag. Hier mehr!

Borussia Dortmund: Kehl dringend gefordert

20. Januar, 13.50 Uhr: Der BVB stolpert immer tiefer in die Krise, während Neuzugänge weiterhin Fehlanzeige sind. Besonders Sebastian Kehl rutscht wieder in den Fokus. Er muss dringend liefern und neue Hoffnungsträger präsentieren.

Reyna vor Abgang?

19. Januar, 16.50 Uhr: Giovanni Reyna zählt zu den möglichen Abgangskandidaten. Es gibt Interesse unter anderem vom AC Mailand. Jetzt hat der BVB ein Preisschild festgelegt – und das hat es in sich. Hier mehr dazu!

Sahin kündigt Verstärkung an

18. Januar, 12.22 Uhr: Bei Borussia Dortmund bahnen sich die Wintertransfers an. Der BVB befindet sich offenbar mit mehreren Spielern in fortgeschrittenen Gesprächen. BVB-Trainer Sahin kündigte bereits an, dass sich etwas tun wird. Hier mehr dazu!