Borussia Dortmund: Transfer-Absage? DIESES Supertalent hat sich entschieden

Hat Borussia Dortmund hier etwa tatsächlich eine Transfer-Absage kassiert?

Das berichtet zumindest die Sendung „Telefoot“ des französischen TV-Senders TF1. Demnach sei Borussia Dortmund einer von vielen Vereinen gewesen, die an Eduardo Camavinga interessiert gewesen sein sollen.

Borussia Dortmund an Frankreich-Juwel interessiert?

Der 17-Jährige gilt als eines der größten Talente im Weltfußball. Camavinga überzeugte in der vergangenen Saison beim Erstligisten Stade Rennes im zentralen Mittelfeld und beförderte sich umgehend auf die Wunschzettel der europäischen Topclubs.

Vieles hatte darauf hingedeutet, dass der Franzose in diesem Sommer zu einem Spitzenclub wechseln würde. Doch Camavinga bestätigt „Telefoot“ nun, dass er vorerst bei seinem Verein bleibt.

„Ich bin in Rennes großgeworden und habe hier noch zwei Jahre Vertrag“, sagt der Youngster: „Ich fühle mich hier wohl und werde in der kommenden Saison bei Stade Rennes spielen.“

Camavinga 2021 zu Real Madrid?

Dem Bericht zufolge soll Borussia Dortmund einer von mehreren Clubs gewesen sein, die ein Auge auf Camavinga geworfen hatten. Womöglich hatte der BVB den 17-Jährigen im Visier, bevor die Dortmunder dann Jude Bellingham verpflichteten, der so alt ist wie Camavinga und auf der gleichen Position spielt.

Als Favorit im Poker um Camavinga gilt Real Madrid. Bei den „Königlichen“ könnte der Franzose in Zukunft die beiden Spielmacher Toni Kroos (30) und Luka Modric (34) beerben.

BVB heiß auf die kommende Saison

Bei Borussia Dortmund wird sich in diesem Sommer hingegen auf der Seite der Zugänge wohl nichts mehr tun. Mit den Verpflichtungen von Thomas Meunier, Jude Bellingham und Reinier ist der BVB für die kommende Saison bestens gerüstet.

Für den BVB beginnt die Saison am 13. September, wenn Borussia Dortmund in der ersten Runde des DFB-Pokals beim Ruhrgebiets-Nachbarn MSV Duisburg zu Gast ist. In der darauffolgenden Woche geht es für die Mannschaft von Trainer Lucien Favre auch in der Bundesliga los. Zum Auftakt ist Borussia Mönchengladbach zu Gast beim BVB. (dhe)