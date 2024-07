Borussia Dortmund vor Hammer-Transfer? Irres Gerücht sorgt für Aufregung

Bislang hat Borussia Dortmund noch keinen Neuzugang präsentiert. Das dürfte sich in den kommenden Tagen jedoch ändern. Gleich mehrere Transfers stehen in der Pipeline. Darunter könnte auch eine echte Überraschung sein.

Denn wie „Foot Mercato“ berichtet, soll Borussia Dortmund kurz vor der Verpflichtung eines absoluten Top-Talents stehen. Der Spieler ist seit Jahren in Europa bekannt, der BVB soll ihn schon seit einigen Jahren auf der Liste haben.

Borussia Dortmund: Mega-Juwel offenbar kurz vor BVB-Wechsel

Der Name Rayan Cherki dürfte vielen Fußballfans ein Begriff sein. Der Franzose gilt seit Jahren als Mega-Juwel. Schon in jungen Jahren schaffte er den Sprung in den Profifußball. Der 20-Jährige ist seit Längerem fester Bestandteil der Lyon-Mannschaft und gehört dort zu den absoluten Superstars.

In der abgelaufenen Saison kam der offensive Mittelfeldspieler auf zwölf Torbeteiligungen in 39 Partien. Der ganz große Durchbruch blieb ihm bei Lyon bis dato noch verwehrt – daher sucht er nun eine neue Herausforderung. Diese könnte er nun im BVB gefunden haben.

Der 20-Jährige war schon auf dem Sprung zu Paris Saint-Germain. Doch Lyon soll das Angebot der Pariser abgelehnt haben. Daher habe der BVB seine Chance gewittert und die Bemühungen intensiviert. Laut „Foot Mercato“ und „L’Equipe“ soll Schwarz-Gelb nun in der Pole-Position liegen – Cherki möchte jetzt wohl zum BVB.

Er könnte schon bald in Dortmund unterschreiben: Lyon-Juwel Rayan Cherki. Foto: IMAGO/ANP

Mega-Juwel zum Schnäppchenpreis?

Neben seinen fußballerischen Fähigkeiten wäre für BVB auch das Finanzpaket reizvoll. Denn Cherkis Vertrag läuft nur noch ein Jahr. Daher wäre er wohl sogar unter Marktwert zu haben. Das PSG-Angebot über 15 Millionen Euro plus Boni hatte Lyon zwar abgelehnt, eine etwas höhere Offerte dürfte man jedoch dann annehmen.

Die Verhandlungen zwischen BVB und Lyon sollen nicht nur intensiv geworden, sondern bereits auf der Zielgeraden sein. Schon in den kommenden Tagen könnte der Deal fix sein. Der BVB würde sich ein absolutes Top-Talent sichern.