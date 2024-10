Borussia Dortmund: Bundesliga-Star zum Schnäppchen-Preis – wäre ER einer für den BVB?

Während BVB-Coach Nuri Sahin mit seiner Mannschaft weiterhin um Punkte und Siege kämpft, bereiten sich die Bosse von Borussia Dortmund bereits auf die nächsten Transferphasen vor. Die Scouts des BVB dürften sich derzeit nach möglichen Neuverpflichtungen umsehen und erste Empfehlungen für den Winter oder gar den nächsten Sommer mitbringen.

Einen Spieler, den Borussia Dortmund nicht mehr scouten muss, ist Enzo Millot. Der Franzose gehört zu den absoluten Leistungsträgern beim VfB Stuttgart. Im kommenden Sommer könnte er zu einem vergleichsweise niedrigen Preis wechseln. Klopft der BVB also erneut bei einem Stuttgart-Akteur an?

Borussia Dortmund: Ausstiegsklausel bei VfB-Star enthüllt

Wie gut Millot in dieser Saison drauf ist, hat der BVB erst vor Kurzem schmerzlich erfahren müssen. Bei der 1:5-Klatsche in Stuttgart lieferte der 22-Jährige ganze drei Torbeteiligungen und schoss den VfB so nahezu im Alleingang zum Sieg. Insgesamt kommt Millot auf sieben Scorer in neun Spielen.

Mit seinen Leistungen dürfte er sich unlängst auf das Radar der Top-Klub gespielt haben. In der Vergangenheit sollen laut „Sky“ bereits einige Premiere-League-Klubs angeklopft haben. Ein möglicher Wechsel wird im Sommer 2025 wohl so richtig heiß werden.

Denn wie „Sky“ enthüllte, besitzt der Franzose eine sehr lukrative Ausstiegsklausel. Millot kann den VfB nach der laufenden Saison wohl für 18 bis 20 Millionen verlassen. Angesichts seiner Leistungen und seines Potenzials ist das ein absoluter Schnäppchenpreis, der auch für den BVB von Interesse sein dürfte.

Wagt der BVB den dritten Streich?

Erst in diesem Sommer profitierte Schwarz-Gelb von der vergleichsweise niedrigen Ausstiegsklausel eines VfB-Stars. So konnte der BVB Top-Stürmer Serhou Guirassy für schlappe 18 Millionen Euro verpflichten. Machen es Ricken, Kehl und Co. im nächsten Sommer also erneut?

Mit Guirassy und Waldemar Anton haben sich die Westfalen bereits zwei Leistungsträger der Stuttgarter sichern können, mit Millot würde der nächste dazu kommen. Ob ein Interesse des BVB besteht und inwieweit diese Thematik in den kommenden Wochen und Monaten konkret werden könnte, ist jedoch (noch) nicht bekannt.