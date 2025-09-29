Borussia Dortmund – Transfer-News und Gerüchte: Guirassy-Wechsel zu Barca konkret?

Zugänge, Abgänge, fixe Transfers oder Leihen – die Gerüchteküche bleibt weiter heiß. Rund um Borussia Dortmund schießen mal wieder Transfer-News und Gerüchte wie Pilze aus dem Boden.

Geschäftsführer Sport Lars Ricken und Sportdirektor Sebastian Kehl haben auch nach einem langen, anstrengenden Sommer unter Druck. So manche Baustelle im Kader von Borussia Dortmund wurde nach einer entäuschenden Saison nicht behoben.

Borussia Dortmund: Transfer-News und Gerüchte

Welche Spieler verpflichtet der BVB? Welche Abgänge muss Borussia Dortmund verkraften? Wir behalten bei den Transfer-Plänen von Borussia Dortmund den Überblick und halten alle BVB-Fans in unserem Transfer-Blog stets auf dem Laufenden.

Guirassy zu Barca konkret?

29. September: Es kursieren bereits länger Gerüchte um einen Guirassy-Abgang bei Borussia Dortmund. Barcelona soll am Angreifer interessiert sein. Jetzt lässt BVB-Sportdirektor Kehl aufhorchen. Mehr Infos hier.

Bellingham-Fragezeichen

25. September: Neuzugang Jobe Bellingham muss sich beim BVB vorerst mit seinem Bankplatz abfinden. Was Lars Ricken zur Personlalie sagt, liest du hier.

Brandt-Abschied?

24. September: Brandts Vertrag läuft zum Ende der Saison aus. Premier-League-Vereine machen Druck auf den 29-jährigen, weshalb ein Zeitpunkt für den Abgang jetzt besonders spannend wird.

Verlängerung in Sicht?

23. September: Der Transfersommer ist vorbei und die Kaderplanungen sind abgeschlossen. Doch die Arbeit von Sebastian Kehl geht weiter, denn der BVB möchte IHN unbedingt verlängern.

Guirassy vor Wechsel?

22. September: Wird Guirassy den BVB verlassen? Einem Bericht aus Spanien zu folge, könnte ein Top-Klub bald ernst machen. Die Summe ist dabei unfassbar. Mehr Infos hier.

BVB-Flop am Tiefpunkt

19. September: Er wechselte einst für 25 Millionen Euro zum BVB. Sportlich konnte er allerdings nie überzeugen – und jetzt ist seine Karriere endgültig am Tiefpunkt. Mehr Infos hier.

Klausel bei Guirassy

18. September: Serhou Guirassy sorgt beim BVB für jede Menge Tore. Nun wurde eine brisante Vertragsklausel um die Dortmunder Tormaschine enthüllt. Mehr dazu hier.

Ex-Talent vor Sensations-Wechsel?

17. September: Steht für ein ehemaliges BVB-Talent der große Wechsel bevor? In Dortmund hatte man ihn erst vor kurzem vom Hof gejagt. Mehr dazu hier.

Hammer-Offerte aus England

16. September: Ein Premier-League-Klub bietet wohl eine irre Summe für ein BVB-Talent. Kann Borussia Dortmund bei diesem Angebot nein sagen? Um wen es geht, erfährst Du hier.

Entscheidung um Brandt wohl gefallen

15. September: Der Vertrag von Julian Brandt läuft zum Saisonende aus. Es gibt drei Optionen: Wechsel im Winter, Ablösefreier Abgang im Sommer oder Verlängerung. Die Entscheidung soll jetzt gefallen sein. Hier mehr dazu.

Schnappt der BVB bei der Konkurrenz zu?

13. September: Er gehört zu den größten Talenten beim SC Freiburg. Doch das Interesse des BVB auch nach dem Sommer-Transferfenster scheint nicht erloschen. Mehr dazu hier.

Nächste Operation steht bevor

12. September: Die Verletzungssorgen beim BVB reißen nicht ab. Jetzt muss sich dieser offensive Hoffnungsträger unters Messer begeben. Mehr Infos dazu hier.

Meilenstein für Führungsspieler

11. September: Den BVB plagen bereits zu Beginn der Saison üble Verletzungssorgen. Doch es gibt auch positive Neuigkeiten. Mehr dazu hier.

Chance auf Millionen-Deal

10. September: Steigende Einnahmen sind für Borussia Dortmund im internationalen Geschäft so wichtig wie selten zuvor. Welche Chance sich dem Verein dafür aktuell bietet, liest du hier.

Platzt ein BVB-Verkauf?

8.September: Der BVB plant trotz des abgelaufenen Deadline Day in der Bundesliga, noch einen weiteren Verkauf eines Stars. Doch droht dieser jetzt zu scheitern? Mehr dazu hier.

FCB-Interesse an BVB-Star?

5. September: Verliert Borussia Dortmund einen Stammspieler an den deutschen Rekordmeister? Ein pikantes Gerücht sorgt für Aufsehen. Mehr Informationen zu diesem Gerücht bekommst Du hier.

Verlängerung in Sicht

3. September: Immer wieder gibt es um DIESEN BVB-Star Abgangsgerüchte. Doch nun wird sogar über eine mögliche Vertragsverlängerung gesprochen. Mehr dazu hier

Kehl hinterlässt Fragezeichen

2. September: Das Transferfesnter ist hiermit offiziell geschlossen und Sebastian Kehl hat seine Aufgaben beim BVB für diesen Sommer beendet. Doch ein großes Fragezeichen bleibt.

Passiert noch etwas am Deadline Day?

1. September: Jetzt ist der Tag gekommen: der Deadline Day. Der BVB hat in den vergangenen Tagen ordentlich eingekauft. Passiert in den nächsten Stunden noch etwas? Bis 20 Uhr dürfen Spieler geholt werden, danach nur noch die, die vereinslos sind. Aber auch auf der Abgangsseite könnte es spannend werden: Wer wird Borussia Dortmund verlassen?