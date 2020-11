Borussia Dortmund: Wie bei Bellingham – greift der BVB auch bei IHM zu?

Dortmund. Der Transfer von Jude Bellingham brachte Borussia Dortmund in diesem Sommer großes Lob ein. Wieder einmal sicherte sich der BVB die Dienste eines hochveranlagten jungen Stürmers.

Und während die Bundesligasaison gerade erst begonnen hat, basteln die Verantwortlichen von Borussia Dortmund im Hintergrund womöglich bereits am nächsten Transferkracher.

Borussia Dortmund: Gerücht um Olise

Das berichten zumindest englische Medien. Laut dem Portal „TEAMtalk“ soll der BVB wie auch eine Menge anderer Klubs am 18-Jährigen Sturmtalent Michael Olise interessiert sein. Olise wirbelt aktuell beim FC Reading in der zweiten englischen Liga.

Olise überzeugt momentan die Fußballexperten. Foto: imago images/PRiME Media Images

Mit seinem Verein steht der Franzose nach neun Spieltagen mit 22 Punkten an der Spitze der Liga. Olise steuerte bisher zwei Treffer sowie drei Vorlagen zu den Erfolgen in der noch jungen Saison bei.

Mit seinen Leistungen habe der Flügelspieler demnach einige Premier League Vereine auf sich aufmerksam gemacht. So berichtet das Portal, dass neben Klubs wie Leeds United oder Wolverhampton Wanderers auch Schwergewichte wie Chelsea London und der FC Liverpool interessiert sein sollen.

Geht Olise einen ähnlichen Weg wie Jude Bellingham? Foto: imago images/Laci Perenyi

Jedoch stoppt das Interesse an Olise nicht an den Grenzen des Landes. So sollen aus der Bundesliga eben auch Borussia Dortmund und RB Leipzig ihre Scouts auf das Talent angesetzt werden, der als einer der vielversprechendsten Nachwuchsspieler auf der Insel gilt.

Nicht nur Vereine kämpfen um Olise

Olise begann seine Karriere bei Chelsea, ehe er die Jugend der „Blues“ in Richtung Reading verließ. Dort stieg er im vergangenen Jahr zum Profispieler auf und begeistert seitdem Fans, Trainer und Experten. Sein Vertrag läuft noch bis 2022.

+++ Borussia Dortmund: Möglicher Favre-Nachfolger? Rose reagiert – „Immer gut, wenn man Nachfrage bewirkt“ +++

Geboren in Frankreich, besitzt Olise neben einem französischen aber auch einen englischen Pass. Bisher absolvierte er einige Spiele in der französischen U18. Jedoch würde ihn auch der englische Verband gerne in seinen Reihen wissen. Es sind also nicht nur die Vereine, die um ihn kämpfen.

Parallelen zu Bellingham

Das Borussia Dortmund dazu bereit ist, jungen Spielern das Vertrauen zu geben, obwohl sie sich noch nicht in einer großen Liga beweisen konnten, zeigten sie auch bei Jude Bellingham. Der 17-Jährige wäre beinahe mit Birmingham City in die dritte Liga abgestiegen.

---------------

Weitere Neuigkeiten zu Borussia Dortmund:

Borussia Dortmund: Hooligan-Schock! SO kamen die Zenit-Hools ins BVB-Stadion

Borussia Dortmund: Corona-Schock für Bayern vor Duell der Giganten – Flick muss reagieren

Borussia Dortmund: Brügge-Trainer tobt vor BVB-Duell – „So bekommst du in Dortmund acht oder neun rein“

---------------

Trotzdem schlug der BVB zu. Bisher wurden die Verantwortlichen nicht enttäuscht. Bellingham begeistert auch bei Borussia Dortmund und darf sich Hoffnungen machen in Zukunft sogar zum Stammspieler aufzusteigen. (mh)