Lockt Kovac ein bekanntes Gesicht zu Borussia Dortmund? Gerücht macht die Runde

Borussia Dortmund hat offenbar ein Auge auf Axel Disasi geworfen. Der Innenverteidiger des Chelsea FC könnte im kommenden Sommer ein heißer Kandidat für den BVB werden. Aktuell hat der 27-jährige Franzose in London keine Perspektive mehr unter seinem Trainer Enzo Maresca. Wie „Bild“ berichtet, wurde Disasi aus dem Profikader verbannt und trainiert mittlerweile in einer separaten Gruppe mit Raheem Sterling.

Warum Borussia Dortmund an Disasi glaubt

Disasi kennt Dortmunds Trainer Niko Kovac bestens aus gemeinsamen Tagen in der Ligue 1. Unter Kovac spielte der Abwehrspezialist zwischen 2020 und 2022 bei der AS Monaco und entwickelte sich dort entscheidend weiter. Der BVB-Coach machte ihn damals sogar zum Kapitän. In dieser Zeit absolvierte Disasi 59 Spiele, erzielte fünf Tore und brachte konstant starke Leistungen.

Nach seiner Zeit in Frankreich zog es den Verteidiger zum FC Chelsea, wo er im Sommer 2023 für stolze 45 Millionen Euro unterschrieb. Seine erste Saison verlief ordentlich: Disasi stand in 44 Pflichtspielen auf dem Platz und traf dreimal. Doch inzwischen hat er seinen Platz verloren. Bereits im letzten Jahr war er an Aston Villa verliehen und dort mit zwei Treffern und zwei Vorlagen bei 27 Einsätzen durchaus erfolgreich.

Finanzielle Rahmenbedingungen

Borussia Dortmund könnte latu „Bild“ ein ernsthafter Interessent werden, wenn sich in der eigenen Abwehr etwas verändert. Mit einem Marktwert von derzeit 22 Millionen Euro und einem Vertrag bei Chelsea bis 2029 dürfte Disasi nicht allzu günstig zu haben sein. Dennoch wäre er für die schwarz-gelben Verantwortlichen eine machbare Option, vor allem dank seines aktuellen Gehalts von „nur“ fünf Millionen Euro pro Jahr.

Disasis Spielweise passt perfekt zu Dortmunds defensiver Ausrichtung, und vor allem Kovac könnte in ihm eine Verstärkung sehen. Ob der Deal zustande kommt, hängt von vielen Faktoren ab – am Ende wohl auch davon, wie Chelsea auf mögliche Verhandlungen reagiert. Klar ist jedoch: Borussia Dortmund ist an Disasi interessiert, und das könnte durchaus spannend werden.