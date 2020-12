Borussia Dortmund: Herber Rückschlag für die Zukunftspläne des BVB – „Das interessiert mich nicht“

Borussia Dortmund hat im Jahr 2020 eine Mannschaft, die in der Bundesliga ganz oben mitspielen kann. Eines der Wunderkinder ist der norwegische Shootingstar Erling Haaland. Der erst 20-jährige Stürmer wechselte im Januar 2020 für 20 Millionen Euro von Red Bull Salzburg zum BVB. Heute soll er um die 80 Millionen Euro wert sein.

Muss sich Borussia Dortmund anderweitig auf dem Transfermarkt umsehen?

Unter der Woche waren Gerüchte rund um Borussia Dortmund und PSV-Stürmer Donyell Malen aufgekommen. Nun kassiert der BVB eine herbe Abfuhr.

Borussia Dortmund: Malen mit eindeutiger Aussage

Wie die „Sport Bild“ berichtet hatte, spielt Malen in den Zukunftsplänen der Borussia eine große Rolle. Demnach stünde der Teamkollege von Mario Götze ganz oben auf der Shopping-Liste, sollte Jadon Sancho die Dortmunder verlassen.

Auf ihn sollen es die Dortmunder abgesehen haben. Foto: imago images/Pro Shots

Mit seiner Schnelligkeit und Torgefährlichkeit soll er Scouts und Verantwortliche des deutschen Vizemeisters auf sich aufmerksam gemacht haben. In der Europa League lieferte er weitere Beweise für diese Eigenschaften und erzielte gegen Omonia Nikosia das 1:0 (Endstand 4:0).

Das ist Donyell Malen:

Geboren in Wieringen, Niederlande

Spielte in der Jugend für Ajax Amsterdam und Arsenal London

2017 wechselte er zur PSV

Dort schaffte er nach einem Jahr den Aufstieg in die erste Mannschaft

Sein Berater ist Haaland-Agent Mino Raiola

Geschätzter Marktwert von 25 Millionen Euro

Malen über BVB-Gerücht: „Das interessiert mich nicht“

Was er allerdings danach im Interview gegenüber „Fox Sport“ von sich gab, dürfte beim BVB nicht gern gehört gewesen sein. Angesprochen auf die brodelnde Gerüchteküche antwortete Malen: „Das interessiert mich nicht wirklich.“

Ebenso zeigte er sich von der Meldung insgesamt nicht wirklich überzeugt. „Es ist zwar immer schön, so etwas zu lesen, doch soweit ich weiß, ist da nichts dran“, erklärte er und verwies das angebliche Dortmund-Interesse damit ins Reich der Fabeln. Sollte Dortmund den 21-Jährigen tatsächlich in den Ruhrpott locken wollen, ist einiges an Überzeugungsarbeit nötig.

Müssen die BVB Bosse umplanen? Foto: imago images / Eibner

Torjäger gesucht

Dabei wird der Dortmunder Borussia aktuell einmal mehr schmerzhaft vor Augen geführt, wie gut ihnen ein weiterer torgefährlicher Spieler täte. Seit Erling Haaland verletzt ist, stockt der Offensiv-Motor gewaltig, zuletzt hießen die Torschützen Lukasz Piszczek und Axel Witsel.

Auch Jadon Sancho, an dessen Zukunft das Malen-Interesse allem Anschein nach hängt, läuft weiterhin seiner Fabel-Form der letzten Saison hinterher. Dennoch schwärmt aktuell einer seiner Teamkollegen in höchsten Tönen vom Engländer >>> (mh)