Borussia Dortmund: Englischer Verein bietet BVB seinen teuersten Spieler an – und muss eine herbe Pleite einstecken

Da hatte wohl ein Premier-League-Klub das ganz große Geld vor Augen. Angeblich soll Borussia Dortmund ein möglicher Neuzugang aus der Premier League angeboten worden sein.

Während der aktuelle Verein des Spielers sich zunächst wohl eine hohe Ablöse erhoffte, folgte wenig später die bittere Enttäuschung. Borussia Dortmund erteilte einem möglichen Wechsel eine Absage – weil der größte Star des Kaders doch beim BVB bleibt.

Borussia Dortmund: Crystal Palace will teuersten Spieler abgeben

Es kommt nicht oft vor, dass Fußballvereine ihre eigenen Spieler bei anderen Klubs anbieten. Diesen Job übernehmen heutzutage meist die mächtigen Berater der Profis. Doch der englische Verein Crystal Palace griff nun zu diesem ungewöhnlichen Mittel.

Zaha will Crystal Palace verlassen. Foto: imago images/PA Images

Der Verein will offenbar mit aller Macht seinen teuersten Spieler Wilfried Zaha loswerden. Der Ivorer gilt schon länger als Wechsel-Kandidat, da er gerne den nächsten Schritt in seiner Karriere machen und zu einem großen Verein wechseln will. Die geforderte Ablöse wird auf 30 Millionen Euro geschätzt.

Jadon Sancho bleibt bei Borussia Dortmund. Foto: imago images/Kirchner-Media

Daher kam Crystal Palace nun auf die Idee Zaha offensiv anzubieten und soll dabei auch bei Borussia Dortmund angeklopft haben. Das berichtet der Pay-TV-Anbieter „Sky”. Anscheinend hatten sich die Verantwortlichen des Klubs Hoffnung gemacht, dass der BVB Jadon Sancho doch nach Manchester verkaufen würde.

Dann hätten die Dortmunder zum einen Geld und zum anderen Bedarf auf Zahas bevorzugter Position auf dem Flügel gehabt. Der Sancho-Deal scheiterte jedoch bekanntermaßen. Weil sich im Trainingslager zusätzlich Talente wie Gio Reyna in den Vordergrund spielten, war schnell klar, dass ein Zaha-Wechsel kein Thema ist.

Das ist Wilfried Zaha

Zaha stieg 2010 zum Profi bei Crystal Palace auf. Nach drei Jahren wechselte der heute 27-Jährige zu Manchester United. Bei den „Red Devils“ konnte er sich allerdings nie wirklich durchsetzen. Es folgten mehrere Leihen bis er 2015 schließlich auf fester Basis zu Palace zurückkehrte.

Die Stärken des ivorischen Nationalspielers liegen in der Offensive. Auf den Außenbahnen fühlt er sich am wohlsten. In 215 Spielen in der Premier League gelangen ihm 36 Tore und 39 Assists.

Reinier-Deal perfekt

Während Zaha also nicht zum BVB kommt, sieht dies beim Brasilianer Reinier ganz anders aus. Der Mittelfeldmann von Real Madrid wird für zwei Jahre vom BVB ausgeliehen. Im Zentrum soll er eine Alternative zu den etablierten Reus, Reyna oder Brandt bilden. Im Gegensatz zu einem möglichen Zaha-Transfer spart der BVB dabei bares Geld. Lediglich eine geringe Leihgebühr dürfte fällig gewesen sei. Alle Hintergründe des Transfers erfährst du hier >>> (mh)