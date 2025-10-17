BVB schon wieder im Transfer-Modus! Ricken und Kehl haben SIE im Blick

Das Winter-Transferfenster rückt wieder näher und der BVB rüstet sich langsam für die kommenden Wochen und Monate. Auch mitten in der Saison hält Borussia Dortmund die Augen nach möglichen Neuverpflichtungen offen. Und der Blick richtet sich offenbar auch in Liga zwei.

Denn laut „Sky“ und „Sportbild“ soll der BVB gleich zwei Talente aus dem deutschen Fußball-Unterhaus beobachten. Sie sorgen in diesen Tagen für Furore. Doch die Konkurrenz um die beiden Akteure soll groß sein.

Hertha-Duo bei BVB auf dem Zettel?

Die Saison von Hertha BSC Berlin verläuft noch nicht, wie sich die Berliner das vorstellen. Nach dem verkorksten Saisonstart ist die „Alte Dame“ zuletzt wieder ein wenig in Fahrt gekommen. Das große Ziel ist und bleibt wohl die Rückkehr in die erste Liga. Einen großen Anteil daran sollen Abwehrspieler Linus Gechter und Youngster Kennet Eichhorn.

Während Gechter schon seit Jahren zum Stammkern der Berliner gehört, ist Eichhorn die Entdeckung der noch jungen Saison. Der 16-Jährige ist mittlerweile fester Bestandteil des Profikaders und gehört zu den größten Mittelfeld-Talenten des Landes.

++ Star von Borussia Dortmund erlebt „totale Schande“ – jetzt bleibt nur noch ein Ausweg ++

Viele Top-Klubs aus dem In- und Ausland sollen den Youngster bereits auf dem Zettel haben. Sollte er seine Entwicklung entsprechend fortsetzen können, könnte im kommenden Sommer schon der Schritt zu einem Top-Klub folgen.

Gechter plant den Abflug

Bei Gechter ist ein Wechsel im Sommer 2026 oder gar im kommenden Winter bereits geplant. Laut „Sky“ möchte der junge Berliner die Hertha in naher Zukunft verlassen. In der Hauptstadt besitzt er zwar noch einen Vertrag bis 2027, doch Gechter sucht nach einer neuen sportlichen Herausforderung.

Weitere News:

Neben dem BVB sollen sämtliche Bundesliga-Klubs den 21-Jährigen auf dem Radar haben. Sollte Schwarz-Gelb bei ihm also tatsächlich Ernst machen wollen, droht ein wilder Transfer-Poker mit anderen Top-Klubs.