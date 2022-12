Borussia Dortmund: Polen-Star drängt in die Bundesliga – ist der BVB dran?

Tut sich im Winter etwas bei Borussia Dortmund? Eigentlich hatte Sebastian Kehl nichts geplant. Doch aktuelle Entwicklungen könnten die Pläne des Sportdirektors wieder ändern.

Auf den defensiven Außen entwickelt sich bei Borussia Dortmund derzeit eine Dynamik. Gleichzeitig drängt ein Rechtsverteidiger-Star aus Polen in die Bundesliga. Ist der BVB der Kandidat, der bisher nicht gelüftet wurde?

Borussia Dortmund: Polen-Star will in die Bundesliga – zum BVB?

Eigentlich sollte es beim BVB im Winter ruhig blieben in Puncto Transfers. Doch auch durch die WM entwickelt sich so manche Situation neu. Zwei Abgänge stehen im Raum, könnten das Geld und die Notwendigkeit für Neuzugänge bringen. Geht im Januar nun doch was?

Mit Raphael Guerreiro will Dortmund – Stand jetzt – nicht verlängern. Der Vertrag läuft im Sommer aus, er würde ablösefrei gehen. Nun begeistert der Portugiese für sein Land bei der WM 2022. Das ruft Interessenten auf den Plan. Ein Winter-Angebot, dass Kehl umstimmt? Nicht mehr ausgeschlossen.

BVB-Transfers: Tut sich was im Winter?

Und auch rechts hinten tut sich was. Felix Passlack will einen Winter-Abgang aufgrund mangelnder Einsatzzeiten nicht ausschließen, Thomas Meunier wird weiter vom FC Barcelona umworben. Wie bei Guerreiro gilt: Geht einer, muss wohl Ersatz her. Denn der Kader ist nicht breit genug – schon gar nicht bei der chronischen Verletztenmisere von Borussia Dortmund.

Fran Tudor spielt stark auf, ist günstig zu haben und würde eine BVB-Problenzone beheben. Foto: IMAGO/Newspix

Gleichzeitig keimt ein heißes Gerücht aus Polen auf. Laut „Bild“ steht Fran Tudor vor einem Wechsel in die Bundesliga. Zu welchem Klub es den Kroaten zieht? Das ist noch nicht durchgesickert. Der BVB könnte aus mehreren Gesichtspunkten aber gut passen.

Fran Tudor würde zum BVB passen

Tudor ist Rechtsverteidiger. Bei einem Abgang von Meunier und/oder Passlack wäre er ein absolut geeigneter Ersatz-Kandidat. Der 27-Jährige hat Bock auf die Bundesliga, spielt mit Sensations-Herbstmeister Rakow Czestochowa eine bärenstarke Saison und wäre dennoch günstig zu haben.

Obendrein würde er ein Loch stopfen, dass Borussia Dortmund schon länger mit sich herumträgt. Mit dem schmerzhaften Abgang von Achraf Hakimi hat der BVB rechts hinten heftig an Geschwindigkeit eingebüßt. Das Duo Hakimi-Sancho war auf der Außenbahn einst ein Erfolgsgarant. Mit Karim Adeyemi ist vorne der Speed zurück. Doch hinten sind Niklas Süle und Thomas Meunier in Puncto Geschwindigkeit kein Vergleich. Fran Tudor schon. Er gilt als schnellster Profi der ganzen Ekstraklasa.

Preis, Leistung, Speed – Fran Tudor würde Borussia Dortmund gut zu Gesicht stehen. Klar ist aber auch: Ohne einen Abgang in der Defensive ist die Verpflichtung eher unrealistisch.