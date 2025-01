Borussia Dortmund: Tinte trocken! BVB tütet ersten Deal des Winters ein

Eigentlich wollte Borussia Dortmund in diesem Transfer-Winter gar nichts machen. Doch nach einer Hinrunde voller Verletzungssorgen und ernüchternder Auftritte kommt nun doch Bewegung rein (hier mehr).

Der erste Vollzug ist aber kein Zu- oder Abgang, sondern eine Vertragsverlängerung. Auf der besonders problematischen Position im Abwehrzentrum wurden die Weichen für eine langfristige Zusammenarbeit gestellt.

Borussia Dortmund verkündet Vertragsverlängerung

Vor zwei Jahren holte sich der BVB das nächste Supertalent an Bord. Und auch wenn die Erfüllung aller Träume noch auf sich warten lässt, ist man weiter überzeugt, dass Filippo Mané die Zukunft gehört. So überzeugt, dass man den Innenverteidiger trotz seiner anhaltender Verletzungsprobleme nun mit seinem ersten Profivertrag ausstattete.

Am Montag (6. Januar) verkündete Schwarzgelb: Mané hat einen Vertrag bis zum 30. Juni 2028 unterschrieben. „Filippo hat bei uns in den vergangenen drei Jahren eine richtig gute Entwicklung genommen und sich diesen Profivertrag verdient“, erklärt Sportdirektor Sebastian Kehl. „Wir wollen diesen Weg mit ihm weitergehen und ihn weiter fördern, denn er hat die richtige Einstellung und wir sehen in ihm noch eine Menge Potenzial.“

Mané drängt auf Profi-Debüt

Das Talent des Italieners ist unbestritten. Doch in Dortmund hat er sich auch zum Pechvogel gemausert. Nach einer beeindruckend schnellen Akklimatisierung kostete ihn eine Muskelverletzung in seiner ersten BVB-Halbserie die kompletten Playoffs der A-Jugend-Bundesliga sowie die anschließende U19-EM. 2023/24 startete er wieder stark und sogar als Kapitän, bevor ihm die Knieschneibe heraussprang und er monatelang passen musste. Gerade zurück, bedeutete ein Muskelfasserriss eine weitere lange Pause. In der atuellen Saison hat er erneut mit schwerwiegenden Muskelproblemen zu kämpfen, die ihn fast die gesamte Hinrunde außer Gefecht setzten.

Nun ist er zurück im Training – und das direkt bei den Profis. In Abwesenheit von Niklas Süle und womöglich auch Wademar Anton (hier mehr) könnte nun auch das Bundesliga-Debüt winken. Mané: „Borussia Dortmund ist ein großer Verein. Ich fühle mich hier sehr wohl und freue mich, dass ich weiterhin dieses Trikot tragen werde. Mein Ziel ist es, mich weiter zu verbessern und nach Einsätzen für die Nachwuchsteams bald auch für die Profimannschaft auf dem Platz zu stehen.“