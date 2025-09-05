Borussia Dortmund – Transfer-News und Gerüchte: Wildert der FC Bayern beim BVB?

Zugänge, Abgänge, fixe Transfers oder Leihen – die Gerüchteküche bleibt weiter heiß. Rund um Borussia Dortmund schießen mal wieder Transfer-News und Gerüchte wie Pilze aus dem Boden.

Geschäftsführer Sport Lars Ricken und Sportdirektor Sebastian Kehl haben auch nach einem langen, anstrengenden Sommer unter Druck. So manche Baustelle im Kader von Borussia Dortmund wurde nach einer entäuschenden Saison nicht behoben.

Borussia Dortmund: Transfer-News und Gerüchte

Welche Spieler verpflichtet der BVB? Welche Abgänge muss Borussia Dortmund verkraften? Wir behalten bei den Transfer-Plänen von Borussia Dortmund den Überblick und halten alle BVB-Fans in unserem Transfer-Blog stets auf dem Laufenden.

FCB-Interesse an BVB-Star?

5. September: Verliert Borussia Dortmund einen Stammspieler an den deutschen Rekordmeister? Ein pikantes Gerücht sorgt für Aufsehen. Mehr Informationen zu diesem Gerücht bekommst Du hier.

Verlängerung in Sicht

3. September: Immer wieder gibt es um DIESEN BVB-Star Abgangsgerüchte. Doch nun wird sogar über eine mögliche Vertragsverlängerung gesprochen. Mehr dazu hier

Kehl hinterlässt Fragezeichen

2. September: Das Transferfesnter ist hiermit offiziell geschlossen und Sebastian Kehl hat seine Aufgaben beim BVB für diesen Sommer beendet. Doch ein großes Fragezeichen bleibt.

Passiert noch etwas am Deadline Day?

1. September: Jetzt ist der Tag gekommen: der Deadline Day. Der BVB hat in den vergangenen Tagen ordentlich eingekauft. Passiert in den nächsten Stunden noch etwas? Bis 20 Uhr dürfen Spieler geholt werden, danach nur noch die, die vereinslos sind. Aber auch auf der Abgangsseite könnte es spannend werden: Wer wird Borussia Dortmund verlassen?

BVB im Kaufrausch

29. August: Der BVB verkündet den nächsten Millionen-Transfer. Diesmal direkt aus der Premier League. Alles zum neuen Star-Stürmer liest du hier.

Sahin vor neuem Job?

29. August: Der ehemalige BVB-Coach Nuri Sahin könnte schon bald wieder an der Seitenlinie stehen. Ein Option könnte für ihn jetzt wieder besonders heiß werden. Mehr dazu hier.

BVB-Star ins Ausland?

28. August: Wird ein Star den BVB schon bald verlasen? Zurzeit sondiert er wohl den Markt im Ausland, um nach spannenden Optionen Ausschau zu halten. Mehr dazu hier.

BVB gibt Vollgas

27. August: Beim BVB geht es jetzt Schlag auf Schlag. Nach Chukwuemeka ist jetzt der nächste Deal fix. Um wen es sich handelt, erfährst du hier.

BVB macht Transfer offiziell

26. August: Das warten hat ein Ende! Der BVB macht einen langersehnten Transfer nun offiziell. Damit kehrt ein Star zu Borussia Dortmund zurück. Mehr dazu hier.

Mislintat-Vertrag aufgelöst

25. August: Schon seit Februar arbeitet er nicht mehr für den BVB, jetzt ist Sven Mislintat auch offiziell nicht mehr bei Schwarz-Gelb angestellt. Beide Parteien konnten sich (endlich) einigen. Mehr dazu hier.

Nationalspieler vor Abgang?

23. August: Droht dem BVB ein prominenter Abgang? Dieser Spieler könnte Borussia Dortmund eine Menge Geld in die Kassen spülen. Mehr dazu hier.

Neuzugang Nummer drei im Anflug

22. August: lange war es rund um mögliche Neuzugänge beim BVB sehr ruhig. Jetzt kommt aber mächtig Fahrt rein – ein Deal steht kurz vor dem Abschluss. Weitere Informationen findest Du hier.

Nächster Rückschlag droht

21. August: Es hört einfach nicht auf! Borussia Dortmund droht die nächste Ohrfeige. Dieses Mal geht es um Carney Chukwuemeka. Hier mehr dazu.

BVB geht wegen Klopp leer aus

20. August: Ein Offensiv-Ass stand in diesem Sommer beim BVB auf der Liste, doch der Spieler entschied sich gegen Schwarz-Gelb. Stattdessen schlug Jürgen Klopp zu. Mehr dazu hier.

Transfer-Misere geht weiter

19. August: Der BVB bleibt auf dem Transfermarkt weiter glücklos. Nun wechselt der Wunschspieler von Sportdirektor Sebastian Kehl auch noch zur Konkurrenz. Mehr dazu hier.

BVB macht Abschied offiziell

18. August: Während auf der Zugangsseite beim BVB weiterhin Stillstand herrscht, verkündet Schwarz-Gelb den Abschied eines Stars. Um wen es sich handelt, erfährst du hier.