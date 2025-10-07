Borussia Dortmund – Transfer-News und Gerüchte: Für Hammer-Ablöse – BVB schielt erneut auf Youngster

Zugänge, Abgänge, fixe Transfers oder Leihen – die Gerüchteküche bleibt weiter heiß. Rund um Borussia Dortmund schießen mal wieder Transfer-News und Gerüchte wie Pilze aus dem Boden.

Geschäftsführer Sport Lars Ricken und Sportdirektor Sebastian Kehl haben auch nach einem langen, anstrengenden Sommer unter Druck. So manche Baustelle im Kader von Borussia Dortmund wurde nach einer enttäuschenden Saison nicht behoben.

Borussia Dortmund: Transfer-News und Gerüchte

Welche Spieler verpflichtet der BVB? Welche Abgänge muss Borussia Dortmund verkraften? Wir behalten bei den Transfer-Plänen von Borussia Dortmund den Überblick und halten alle BVB-Fans in unserem Transfer-Blog stets auf dem Laufenden.

Shootingstar zum BVB?

7. Oktober: Mit einem Aufsteiger dreht er in der Bundesliga derzeit richtig auf, in 2026 könnte er dann für eine Mega-Ablöse wechseln. Der BVB steht schon jetzt bereit. Hier dazu mehr.

Jetzt spricht Kehl

6. Oktober: Um einen BVB-Star gibt es hartnäckige Gerüchte. Jetzt spricht Sportdirektor Sebastian Kehl.

Terzic vor Comeback?

01. Oktober: Alle Augen auf Edin Terzic! Der Ex-BVB-Coach könnte schon in Kürze zu seinem Ex-Klub zurückkehren. Weitere Informationen erfährst Du hier.

Top-Klub baggert an BVB-Star

30. September: Karim Adeyemi ist derzeit in Topform und ein wichtiger Unterschiedsspieler. Doch kann der BVB ihn halten? Mehr dazu hier.

Guirassy zu Barca konkret?

29. September: Es kursieren bereits länger Gerüchte um einen Guirassy-Abgang bei Borussia Dortmund. Barcelona soll am Angreifer interessiert sein. Jetzt lässt BVB-Sportdirektor Kehl aufhorchen. Mehr Infos hier.