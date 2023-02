Borussia Dortmund: Nächster Transfer? Details über Geheimtreffen sickern durch

Während Borussia Dortmund sportlich momentan auf Wolke Sieben von einem Sieg zum nächsten schwebt, läuft die Kaderplanung hinter den Kulissen bereits auf Hochtouren. Wenngleich sich die aktuelle Mannschaft in einer unfassbaren Form befindet und in wenigen Wochen Bayern-Jäger Nummer eins geworden ist, wird es im kommenden Sommer einige Veränderungen im BVB-Kader geben.

Wer geht? Wer kommt? Das sind wohl die zwei spannendsten Fragen eines jeden Fußballfans in den Transferperioden. Borussia Dortmund arbeitet intensiv daran, einige Personalien schon vor Beginn der Sommer-Transferperiode zu klären. Nachdem am vergangenen Mittwoch bereits über eine potenzielle Einigung mit Gladbach-Star Ramy Bensebaini berichtet wurde, scheint der BVB nun beim nächsten Wunschkandidaten ernst zu machen.

Borussia Dortmund: Ungewöhnliches Angebot für Offensiv-Star

Europa League-Sieger und DFB-Pokal-Gewinn – Daichi Kamada war in der jüngsten Vergangenheit überaus erfolgreich mit Eintracht Frankfurt. Nun könnte es den Japaner offenbar ins Ruhrgebiet ziehen. Schon seit einigen Monaten wird darüber berichtet, dass der BVB stark an einem Transfer des Offensiv-Stars interessiert ist. Nun sollen sich beide Seiten erneut angenähert haben.

Kamada ist der Dreh- und Angelpunkt im Frankfurter Spiel. Zusammen mit Jesper Lindstrom und Ex-BVB-Star Marion Götze bildet der Japaner das zentraloffensive Mittelfeld der Adler. In der laufenden Saison kommt der Mittelfeldspieler auf 18 Torbeteiligungen, darunter drei Treffer in der Champions League. Seit 2019 spielt der 26-Jährige fest bei der Eintracht. Mit Erfolg: Er entwickelte sich im Laufe seiner Zeit bei den Hessen zu einem absoluten Leistungsträger und war mitverantwortlich für den rasanten Aufstieg und den anhaltenden Höhenflug der Frankfurter.

Der Vertrag des Offensiv-Stars läuft im kommenden Juni aus, sodass Kamada im Sommer ablösefrei zu haben wäre. Angesichts seiner Leistungen und seines Wertes, versuchten die Verantwortlichen der Eintracht alles, um den Japaner zu halten. Er selbst strebt aber wohl einen Tapetenwechsel an. Die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass er Frankfurt im Sommer ohne Ablöse verlässt.

Geheimtreffen zwischen Kehl und Kamada-Berater

Trotz großem Interesse aus dem Ausland scheint der BVB momentan die Nase vorn zu haben. Übereinstimmenden Berichten zufolge gab es am Mittwoch in Dortmund ein Geheimtreffen zwischen der Beraterseite und BVB-Sportchef Sebastian Kehl. Der Borussen-Funktionär soll den Wunsch nach einem Kamada-Transfer nochmal bekräftigt haben. Darüber hinaus soll auch schon über konkrete Zahlen gesprochen worden sein.

Der BVB scheint also schon vor Beginn der Sommer-Transferphase in die Vollen zu gehen und versucht wie auch bei Bensebaini die internationale Konkurrenz auszustehen. Der BVB wird in jedem Fall einen neuen zentralen Mittelfeldspieler gebrauchen können. Mo Dahoud, dessen Abgang schon feststeht, wird den BVB in jedem Fall verlassen. Auch Shooting-Star Jude Bellingham wird wohl kaum zu halten sein.