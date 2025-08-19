Borussia Dortmund – Transfer-News und Gerüchte: Misere geht weiter! Nächster Korb für Kehl

Zugänge, Abgänge, fixe Transfers oder Leihen – die Gerüchteküche nimmt wieder richtig Fahrt auf. Rund um Borussia Dortmund schießen während der Saison-Vorbereitung mal wieder Transfer-News und Gerüchte wie Pilze aus dem Boden.

Geschäftsführer Sport Lars Ricken und Sportdirektor Sebastian Kehl befinden sich in einem langen, anstrengenden Sommer. So manche Baustelle im Kader von Borussia Dortmund sollte nach enttäuschender Saison behoben werden. Während sich die Mannschaft bereits intensiv auf die kommende Bundesliga-Spielzeit vorbereitet.

Borussia Dortmund: Transfer-News und Gerüchte

Welche Spieler verpflichtet der BVB? Welche Abgänge muss Borussia Dortmund verkraften? Wir behalten bei den Transfer-Plänen von Borussia Dortmund den Überblick und halten alle BVB-Fans in unserem Transfer-Blog stets auf dem Laufenden.

Transfer-Misere geht weiter

19. August: Der BVB bleibt auf dem Transfermarkt weiter glücklos. Nun wechselt der Wunschspieler von Sportdirektor Sebastian Kehl auch noch zur Konkurrenz. Mehr dazu hier.

BVB macht Abschied offiziell

18. August: Während auf der Zugangsseite beim BVB weiterhin Stillstand herrscht, verkündet Schwarz-Gelb den Abschied eines Stars. Um wen es sich handelt, erfährst du hier.

BVB-Flirt vor Abschied

17. August: Ein Wunschspieler des BVB steht in England vor dem Aus. Nun setzt sein Trainer ein deutliches Zeichen. Mehr dazu hier.

BVB-Transfer auf der Kippe

16. August: Der Deal schien schon fast in sicheren Tüchern, alle Parteien waren optimistisch. Doch der BVB droht, auf Millionen sitzen zu bleiben. Mehr dazu erfährst Du hier.

BVB kassiert mit

15. August: Ein ehemaliger Dortmunder wechselt für eine Millionensumme den Besitzer. Von diesem Transfer profitiert jetzt auch der BVB. Mehr dazu hier.

Wird er der Süle-Ersatz?

14. August: Niklas Süle fällt beim BVB für circa zwei Monate aus. Warum dieser Bundesliga-Star das Loch in der Defensive stopfen könnte, liest du hier.

BVB-Flirt mit Konkurrenz einig

13. August: Er galt wochenlang als absoluter Wunschspieler in Dortmund. Ausgerechnet jetzt soll er zur direkten Bundesliga-Konkurrenz wechseln. Mehr dazu hier.

BVB-Star spricht Klartext

12. August: Um diesen Dortmunder Starspieler ranken sich aktuell viele Gerüchte. Wie er zu seiner aktuellen Situation steht, liest du hier.

Hummels spricht über BVB-Comeback

11. August: Kurz nach seinem Abschied im Westfalenstadion spricht Mats Hummels über seine mögliche Rückkehr zu Schwarz-Gelb. Alle BVB-Fans dürften direkt aufhorchen. Mehr dazu liest Du hier.

Abfuhr bei Wunschtransfer

09. August: Er stand bei Kehl und Ricken wohl ganz oben auf der Liste. Doch der Wechsel des Offensiv-Youngsters steht nun mächtig auf der Kippe. Hier mehr dazu.

Saudi-Klub lockt BVB-Star

08. August: Ein Akteur von Borussia Dortmund hat eine XXL-Offerte aus Saudi-Arabien bekommen. Seine Reaktion auf dieses Angebot spricht Bände. Mehr dazu liest Du hier.

Transfer vom Tisch

07. August: Der BVB kassiert eine bittere Absage! Ein Transferziel von Borussia Dortmund hat bei einem anderen Top-Verein unterschrieben. Mehr dazu hier.

Ersatz für Guirassy?

06. August: Der BVB ist weiterhin auf der Suche nach einer Alternative im Sturm für Guirassy. Wäre ein Ex-Bundesliga-Flop ein spannender Kandidat? Um wen es sich handelt, erfährst du hier.

Neuer Stürmer für den BVB?

05. August: Geht jetzt alles ganz schnell? Der BVB hat wohl seinen Wunschstürmer auserkoren und ihm bereits ein Vertragsangebot vorgelegt. Um wen es sich handelt, erfährst du hier.

Kovac erteilt Transfer-Absage

04. August: Der BVB ist weiterhin auf der Suche nach Verstärkungen in der Offensive. Doch einen Star-Spieler lehnt Trainer Kovac persönlich ab! Um wen es sich handelt, erfährst du hier.

BVB mit Lücke im Kader

03. August: Im Testpeil gegen den OSC Lille machte der BVB einen starken EIndruck – insbesondere in der ersten Halbzeit. Die zweit Hälfte wies allerdings ein großes Problem im BVB-Kader auf. Mehr dazu hier.

BVB-Deal droht zu platzen?

02. August: Sein Abgang schien besiegelt, auch der Abnehmer stand schon fest. Doch der Deal droht jetzt zu platzen. Grund dafür sind die zu hohen Forderungen des BVB. Mehr dazu hier.