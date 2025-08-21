Borussia Dortmund – Transfer-News und Gerüchte: Es hört nicht auf! Nächster Rückschlag droht

Zugänge, Abgänge, fixe Transfers oder Leihen – die Gerüchteküche nimmt wieder richtig Fahrt auf. Rund um Borussia Dortmund schießen während der Saison-Vorbereitung mal wieder Transfer-News und Gerüchte wie Pilze aus dem Boden.

Geschäftsführer Sport Lars Ricken und Sportdirektor Sebastian Kehl befinden sich in einem langen, anstrengenden Sommer. So manche Baustelle im Kader von Borussia Dortmund sollte nach enttäuschender Saison behoben werden. Während sich die Mannschaft bereits intensiv auf die kommende Bundesliga-Spielzeit vorbereitet.

Borussia Dortmund: Transfer-News und Gerüchte

Welche Spieler verpflichtet der BVB? Welche Abgänge muss Borussia Dortmund verkraften? Wir behalten bei den Transfer-Plänen von Borussia Dortmund den Überblick und halten alle BVB-Fans in unserem Transfer-Blog stets auf dem Laufenden.

Nächster Rückschlag droht

21. August: Es hört einfach nicht auf! Borussia Dortmund droht die nächste Ohrfeige. Dieses Mal geht es um Carney Chukwuemeka. Hier mehr dazu.

BVB geht wegen Klopp leer aus

20. August: Ein Offensiv-Ass stand in diesem Sommer beim BVB auf der Liste, doch der Spieler entschied sich gegen Schwarz-gelb. Stattdessen schlug Jürgen Klopp zu. Mehr dazu hier.

Transfer-Misere geht weiter

19. August: Der BVB bleibt auf dem Transfermarkt weiter glücklos. Nun wechselt der Wunschspieler von Sportdirektor Sebastian Kehl auch noch zur Konkurrenz. Mehr dazu hier.

BVB macht Abschied offiziell

18. August: Während auf der Zugangsseite beim BVB weiterhin Stillstand herrscht, verkündet Schwarz-Gelb den Abschied eines Stars. Um wen es sich handelt, erfährst du hier.