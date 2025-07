Transfer-Doppelschlag beim BVB – jetzt soll alles ganz schnell gehen

Sechs Abgänge hat Borussia Dortmund in diesem Sommer schon zu verzeichnen. Neben dem Hammer-Wechsel von Jamie Gittens zum FC Chelsea haben auch Youssoufa Moukoko, Soumaila Coulibaly, Kjell Wätjen und Marcel Lotka den BVB bereits verlassen. Dazu ging auch Carney Chukwuemeka nach seiner Leihe.

Jetzt bahnen sich weitere Abgänge an, zwei Youngster dürften den BVB laut der „WAZ“ zeitnah verlassen. Es würde eine Baustelle der Westfalen noch größer werden lassen. Lars Ricken und Sebastian Kehl sind gefragt.

Doppel-Abgang beim BVB?

Während es auf der Zugangsseite bislang noch ziemlich ruhig ist, geht es bei den Abgängen von Borussia Dortmund Schlag auf Schlag. Erst vor Kurzem hat der BVB den Transfer von Coulibaly zu Strasbourg bekannt gegeben, da könnten schon die nächsten folgen.

Laut der „WAZ“ steht Cole Campbell vor einem Wechsel zum VfB Stuttgart. Sowohl Eintracht Frankfurt als auch Vereine aus den Niederlanden wollen noch dazwischen grätschen. Doch derzeit deute alles auf einen Verkauf zum VfB hin – sofern die Schwaben die geforderte Summe von rund sieben Millionen Euro zahlen.

Doch nicht nur Campbell könnte in Kürze den Abflug machen: Auch Giovanni Reyna wird den Klub aller Voraussicht nach verlassen. Der FC Parma scheint konkretes Interesse an einer Verpflichtung des US-amerikanischen Nationalspielers zu zeigen. Ein Angebot über etwa sechs Millionen Euro steht laut italienischen Medien im Raum.

BVB muss dringend aufrüsten

Sollten beide Spielern den Klub tatsächlich bald verlassen, bedarf es dringend neuer Offensivkräfte. Mit Gittens, Moukoko, Malen (im Winter), Reyna und Campbell hätten den BVB dann fünf Offensiv-Spieler verlassen. Dazu fällt auch Belgien-Youngster Julien Duranville noch monatelang aus.

Schwarz-Gelb hat sowohl im Zentrum als auch auf den Außen noch große Lücken im Kader. Um in der kommenden Saison in allen drei Wettbewerben wettbewerbsfähig zu sein, müssen noch einige Neuzugänge her – vor allem in der Offensive.

