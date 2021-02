Borussia Dortmund: Hoffnungen haben sich nicht erfüllt – ER verlässt den BVB

Schmerzhafter Abgang bei Borussia Dortmund!

Obwohl man ihn gerne noch länger gehalten hätte, verlässt Youngster Taylan Duman die U23-Mannschaft von Borussia Dortmund. Sein neuer Arbeitgeber steht bereits fest.

Borussia Dortmund: Youngster Taylan Duman verlässt den Verein

Taylan Duman wechselte im Januar 2019 aus der Jugendabteilung von Fortuna Düsseldorf nach Dortmund. Der gelernte zentrale Mittelfeldspieler fühlt sich nach eigenen Angaben auf der Acht oder Zehn am wohlsten. Doch im aktuellen 3-5-2-System des Teams hat sich Duman als Stammkraft auf der rechten Außenbahn etabliert. Diese Position hatte er bereits im Sommer-Trainingslager bei der Profi-Mannschaft gespielt.

Taylan Duman gehört in dieser Saison zum absoluten Stammpersonal in der U23 des BVB. Foto: IMAGO / osnapix

Die starke Bilanz des 23-Jährigen in der bisherigen Saison: 11 Tore und 8 Vorlagen in 19 Spielen. Kein Wunder, dass man auch im Profifußball auf den torgefährlichen Kicker aufmerksam geworden ist, dessen Vertrag im Sommer ausläuft.

Wie nun offiziell vermeldet wurde, hat der 1. FC Nürnberg das Rennen gemacht. Im Sommer wechselt Duman ablösefrei zum Zweitligisten.

Manager Preuß: „Er hat sich die Chance verdient“

„Seine Leistungen in dieser Saison waren bislang richtig gut“, lobt U23-Manager Ingo Preuß den Youngster. „Jetzt hat er sich die Chance in Nürnberg verdient. Taylan hat sich in den bisher zwei Jahren bei uns gut entwickelt.“

ℹ️ Taylan #Duman verlässt im Sommer die #BVBU23 und wechselt zum @1_fc_nuernberg in die zweite Liga. Wir wünschen Dir schon jetzt alles Gute, Taylan! ✊



Zur Meldung 👉 https://t.co/Qr5avyboZu — Borussia Dortmund (@BVB) February 18, 2021

Natürlich habe sich auch Preuß gewünscht, dass es Duman möglicherweise in den Dortmunder Profi-Kader schaffe, gesteht er den „Ruhrnachrichten“. „Aber das klappt nicht immer.“

Bis zu seinem Wechsel will Duman aber weiterhin mit dem BVB um den Aufstieg in die Dritte Liga kämpfen. Aktuell steht man zwar mit drei Punkten Vorsprung auf Platz 1 in der Regionalliga West. Doch Verfolger und Pokal-Überflieger Rot-Weiss Essen ist in dieser Saison noch ohne Niederlage und hat noch zwei Spiele mehr in der Hinterhand. (at)