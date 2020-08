Borussia Dortmund: Keine Zukunft beim BVB? Super-Talent soll gehen

Kein Happy End bei Borussia Dortmund für ein spanisches Top-Talent. Lange wurde gerätselt, wie es für Sergio Gómez beim BVB weitergehen könnte.

Von einer erneuten Leihe bis hin zu einem Platz im Kader von Borussia Dortmund schien vieles möglich. Doch nun folgt die faustdicke Überraschung: Der Verein plant wohl gar nicht mehr mit dem 19-Jährigen.

Borussia Dortmund: Gómez soll sich neuen Verein suchen

Während 31 Spieler des BVB in der vergangenen Woche in Bad Ragaz schwitzen und sich auf die neue Saison vorbereiteten fehlte von Sergio Gómez jede Spur. Das war insofern zunächst nicht verwunderlich, weil Gomez nach seiner Leihe nach Huesca und der langen Saison in der zweiten spanischen Liga noch im Urlaub weilte.

Das ist Sergio Gomez:

Geboren am 5. September 2000 in Badalona

Durchlief sämtliche Jugendmannschaften beim FC Barcelona

Wechselte 2018 zum BVB

Nach nur drei Einsätzen in der ersten Mannschaft folgte die Leihe nach Spanien

Debütierte im November in der spanischen U19

Über seine Zukunft wurde indes bereits viel diskutiert. Bisher galt es als wahrscheinlich, dass die Dortmunder den Spanier noch ein weiteres Jahr Spielpraxis in seiner Heimat gewähren würden. So hätte sich Gómez, dessen Vertrag beim BVB noch zwei Jahr läuft, für weitere Aufgaben empfehlen können.

#BVB - Übrigens: Sergio Gómez, der in der vergangenen Saison an SD Huesca verliehen war, ist nicht mit im Trainingslager. Die Dortmunder planen nicht mit dem 19-jährigen Spanier. Gómez ist vom @BVB offiziell für Gespräche mit anderen Vereinen freigestellt. @SPORT1 @sergiogm_10 — Patrick Berger (@berger_pj) August 16, 2020

Doch daraus wird nun wohl nichts. Wie „Sport 1“ hat der Mittelfeldmann in Dortmund wohl keine Zukunft mehr. Demnach habe der Verein den Spanier freigestellt, damit dieser sich um seine Zukunft persönlich kümmern kann.

Sergio Gómez konnte sich beim BVB nicht durchsetzen. Foto: imago images / Team 2

Weder in der laufenden noch in der kommenden Saison plane man mit dem Juwel das einst aus Barcelona kam – und das obwohl es vor einiger Zeit noch hieß, die Entwicklung Gómez‘ bei Huesca habe den Verantwortlichen imponiert.

Zukunft ungewiss

Wohin es Gómez ziehen könnte ist bisher ungewiss. Fakt ist aber, dass ein Talent mit seinem Potential schnell einen interessierten Verein finden dürfte. In der abgelaufenen Saison hatte das Talent mit 36 Einsätzen bei Huesca massiven Anteil daran, dass der Verein als Tabellenführer in die erste Liga aufstieg.

Reinier soll kommen

Während Gómez also gehen soll, befindet sich ein anderer Spieler im Anflug. Der Leih-Deal zwischen Dortmund, Real Madrid und Reinier ist so gut wie fix. Der Brasilianer soll sogar bereits in Dortmund gelandet sein und letzte Details klären. Wahrscheinlich scheint wie einst bei Achraf Hakimi eine zweijährige Leihe. (mh)