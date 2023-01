Borussia Dortmund reist nach Marbella – DIESE Terzic-Entscheidung überrascht

Am Freitag (6. Januar) ging es los. Borussia Dortmund ist nach drei Jahren Corona-Pause wieder ins Winter-Trainingslager nach Marbella gereist. Über 100 Spieler, Trainer und Staff waren an Bord Richtung Süden.

Darunter: 28 Profis von Borussia Dortmund. Und: Null Talente aus dem hochgelobte BVB-Nachwuchs. Überraschend für viele Fans, die gerne gesehen hätten, wie sich das ein oder andere Juwel bei den Profis schlägt.

Borussia Dortmund ohne Jugend-Talente ins Trainingslager

Alle 28 Spieler, die mit nach Spanien reisen, sind aus dem Profikader. Mit Tom Rothe und Soumaila Coulibaly auch zwei Talente, die sich bei Edin Terzic aufdrängen können. Um einen Profivertrag brauchen auch sie nicht kämpfen – den haben sie bereits in der Tasche.

Terzics Vorgänger hatten zudem gerne mal das ein oder andere Juwel aus dem Junioren-Bereich mitgenommen. Auch dieses Jahr dürfte es nicht an Anwärtern gemangelt haben. Paris Brunner trifft in U19 und Youth League am laufenden Band, auch Julian Rijkhoff bestätigt seine riesigen Vorschuss-Lorbeeren als Goalgetter und Samuel Bamba hat auf der Asienreise bei den Profis nachhaltig beeindruckt.

Kein Kopf für Juwel-Sichtung?

Doch keiner von ihnen bekam von Edin Terzic eine Einladung. 2023 bleiben die Profis unter sich. Darunter auch mehrere Spieler, die nach Verletzung noch lange nicht fit ist oder als aussortiert gelten. So mancher Fan äußerte im Netz, dass er stattdessen lieber ein Juwel in Marbella gesehen hätte.

Eine bewusste Entscheidung? Womöglich dachte sich der Trainer: Wir haben bei Borussia Dortmund gerade zu viele Sorgen, um uns auch noch um die Sichtung neuer Talente zu kümmern.

Vom 6. bis 14. Januar bereitet sich Borussia Dortmund in Südspanien auf die restliche Bundesliga-Saison vor. Darunter sind auch Testspiele gegen Fortuna Düsseldorf (10. Januar) und den FC Basel (13. Januar). Am 22. Januar startet die Restrunde für den BVB mit dem Heimspiel gegen den FC Augsburg.