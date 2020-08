Borussia Dortmund: BVB reist mit XL-Kader in die Schweiz – diese Namen sorgen für Rätselraten bei den Fans

Jetzt geht es für die Profis von Borussia Dortmund erst richtig los. Am Montag reiste der BVB-Tross ins Trainingslager in die Schweiz. In Bad Ragaz wird in den nächsten acht Tagen geschwitzt, trainiert und gespielt.

Traditionell dürfen bei Borussia Dortmund auch immer einige Nachwuchsspieler mitreisen und sich unter den gestandenen Spielern beweisen. Und so tauchen auch in diesem Sommer einige Namen auf, die den meisten Fans eher unbekannt sind.

Borussia Dortmund: 31 Spieler in Bad Ragaz

Lucien Favre hat in den kommenden Tagen alle Hände voll zu tun. In seinem Heimatland muss der Schweizer einen ziemlich großen BVB-Kader an die Hand nehmen und trainieren. Gleich 31 Spieler saßen am Montagmorgen im Flieger gen Süden.

Neben dem Stammkader der ersten Mannschaft, war auch schon vorher bekannt, dass einige Jugendspieler die Dortmund-Profis begleiten würden. So überraschte es nicht, dass auch Mega-Talent Youssoufa Moukoko, Immanuel Pherai und Ansgar Knauf mit dabei sind.

Taylan Duman durfte schon einmal Bundesligaluft schnuppern. Foto: imago images/Noah Wedel

Fast gänzlich unbekannt sind den Fans allerdings drei andere Namen auf der langen Spielerliste. Taylan Duman, Stefan Drljaca sowie Maximilan Hippe sind ebenfalls in Bad Ragaz am Start und wollen die Chance nutzen sich beweisen zu können.

Hippe ist in der Innenverteidigung zu Hause. Foto: imago images/Noah Wedel

Das Trio spielt normalerweise in der U23-Mannschaft des BVB. Duman und Hippe gehörten in der abgelaufenen Saison zu den Stammkräften der zweiten Mannschaft und spielen seit 2019 bei Schwarzgelb. Duman hat sogar schon erste Profierfahrung gesammelt, stand der Mittelfeldmann am 32. Spieltag der letzten Saison immerhin schon einmal im Profikader.

Drljaca spielte bis zum Sommer noch in Hoffenheim. Foto: imago images/Jan Huebner

Gänzlich neu beim BVB hingegen ist Stefan Drljaca. Der 21-Jährige kam erst in diesem Sommer aus Hoffenheim ins Ruhrgebiet. Obwohl auch er für die Regionalligamannschaft eingeplant ist, darf er dennoch direkt mit ins Trainingslager.

Acht Tage Training und zwei Testspiele

Auf die drei Profi-Neulinge wartet ein straffes Programm. Bis zum 17. August verbleibt Borussia Dortmund in der Schweiz. In diesem Zeitraum wird der BVB zwei Testspiele absolvieren. Am 12. August geht es gegen den SC Altach.

Vier Tage später testet man dann gegen Austria Wien. Beim Aufeinandertreffen mit den Wienern kommt es zu einem besonderen Wiedersehen. Was es damit auf sich hat, erfährst du hier >> (mh)