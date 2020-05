Borussia Dortmund: Pikanter Trainerwechsel – was steckt dahinter?

Dortmund. Seit fast zwei Monaten liegt der Spielbetrieb lahm und trotzdem hat Borussia Dortmund eine folgenreiche Personalentscheidung getroffen. Die Trainer von U19 und U23 tauschen die Rollen – aber warum?

Mike Tullberg übernimmt ab der nächsten Saison die A-Jugend von Borussia Dortmund, Michael Skibbe wechselt zur U23 in die Regionalliga. Bei den BVB-Fans wird nun heiß diskutiert: Warum diese Rochade? Und welche Auswirkungen hat sie?

Borussia Dortmund: Das steckt hinter der Trainer-Rochade

Mit dieser Feinjustierung will der BVB wohl noch genauer auf die Expertisen der beiden Trainer eingehen. Skibbe hat nach zahlreichen Stationen in Europa schon viel Erfahrung mit Profispielern und ist daher in der U23 sehr gut aufgehoben. Tullberg gilt als talentierter Jungtrainer, hat seine Stärke in der Entwicklung von Talenten gezeigt.

Mike Tullberg ist bei Borussia Dortmund seit Saisonbeginn Trainer der U23. Foto: imago images/Noah Wedel

Bei Borussia Dortmund genießt die U19 einen extrem hohen Stellenwert. Sie ist das Prunkstück der weltweit bewunderten Talentschmiede, die Stars wie Christian Pulisic, Antonio Rüdiger, Mario Götze, Marco Reus und Nuri Sahin ausbildete – um nur einige zu nennen.

U19 das Prunkstück der BVB-Talentschmiede

Die BVB-U19 ist amtierender Deutscher Meister, spielt erneut um den Titel mit und ist gespickt mit Juwelen wie Youssoufa Moukoko, Alaa Bakir und Giovanni Reyna, der seit diesem Jahr sogar bereits in den Bundesliga-Kader aufstieg.

Michael Skibbe und BVB-Juwel Youssoufa Moukoko. Foto: imago images/Otto Krschak

„Wir halten Mike Tullberg für ein großes Trainertalent und wollen ihm nach seinem ersten Jahr beim BVB die Chance geben, mit den Toptalenten in der U19 zu arbeiten“, kommentierte Nachwuchskoordinator Lars Ricken die Trainer-Rochade beim BVB.

-----------

Mehr News zu Borussia Dortmund:

Borussia Dortmund: Fans wundern sich über DIESES Kader-Phänomen!

Borussia Dortmund: Erling Haaland begeistert mit dieser Aussage

---------

Der erst 34-jährige Tullberg kam im vergangenen Sommer aus seiner Heimat Dänemark nach Dortmund und hat in den wenigen Monaten als Trainer der Reserve überzeugt.

Ricken: Skibbe hat „schon fast alles erlebt“

Die U23 wird beim BVB als Bühne für Youngster geschätzt, die den Sprung in die Bundesliga nicht auf Anhieb schaffen. Außerdem ist sie wertvoll, um Profis Spielpraxis zu geben – sei es nach einer Verletzung oder weil sie im starbesetzten Profikader zu wenig Einsatzzeiten bekommen.

„In Michael Skibbe installieren wir hier nun einen Trainer, der über große Expertise verfügt, in seiner Laufbahn schon fast alles erlebt hat und den Spielern der unterschiedlichen Altersstufen in der U23 noch vieles mit auf den Weg geben kann“, so Ricken.