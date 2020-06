Borussia Dortmund: Trainer-Kandidat verrät – „Gab Gespräche mit dem BVB“

Borussia Dortmund hat sich auf der Suche nach einem neuen Trainer wohl einmal intensiv mit BVB-Legende Paulo Sousa unterhalten.

Der frühere BVB-Kicker war bei Borussia Dortmund ein ernsthafter Kandidat für die Nachfolge von Thomas Tuchel.

Borussia Dortmund: Sousa war Kandidat für Tuchel-Nachfolge

Von 1996 bis 1998 trug Paulo Sousa das Trikot der „Schwarz-Gelben“. Er wechselte damals für rund 3,6 Millionen Euro von Juventus Turin zum BVB. Der damals 25-Jährige feierte mit Borussia Dortmund einen bis heute unvergessen Erfolg: den Gewinn der Champions League.

Sousa gelang damals Unglaubliches. Erst im Jahr zuvor hatte er mit Juventus Turin die Königsklasse gewonnen. Im Finale 1997 besiegte er mit dem BVB schließlich seinen Ex-Club und Vorjahressieger Juventus mit 3:1. Die Tore schossen damals Karl-Heinz Riedle (2) und Lars Ricken.

An diesen Anblick werden sich die BVB-Fans gerne erinnern: Sousa mit dem Henkelpott. Foto: imago sportfotodienst

2017 wäre es wohl fast zu einer Rückkehr von Paulo Sousa zu Borussia Dortmund gekommen. Der 49-Jährige wurde als Nachfolger für Thomas Tuchel gehandelt.

Das ist Paulo Sousa

War von 1993 bis 2002 als Profi-Fußballer aktiv, seit 2008 Trainer

Seine Stationen als Spieler: Benfica Lissabon, Sporting Lissabon, Juventus Turin, Borussia Dortmund, Inter Mailand, AC Parma, Panathinaikos Athen, Espanyol Barcelona

Titel als Spieler: Champions League (2x), Italienischer Meister und Pokalsieger, Portugiesischer Meister und Pokalsieger

Stationen als Trainer: Queens Park Ranger, Swansea, Leicester, Videoton, Maccabi Tel Aviv, FC Basel, AC Florenz, Tianjin Tianhai, Girondins Bordeaux (seit 2019)

Titel als Trainer: Schweizer Meister und Israelischer Meister

„Es gab Gespräche mit dem BVB“

„Das stimmt, es gab Gespräche mit dem BVB, aber es wurde nie konkret“, sagte der Portugiese im „kicker“-Interview. Dortmund entschied sich aber schließlich für Peter Bosz. Sousas Weg führte schließlich nach China zu Tianjin Tianhai.

Seit 2019 arbeitet er nun aber in Frankreich bei Girondins Bordeaux und besitzt dort einen Vertrag bis 2022. Allerdings ist ein Wechsel in die Bundesliga nicht ausgeschlossen.

„Aus eigener Erfahrung weiß ich ja, wie professionell Spieler und Vereine in Deutschland arbeiten, und auch wie sich der Fußball im Land entwickelt hat, gefällt mir. Trainer in der Bundesliga zu sein, ist noch ein Ziel in meiner Karriere“, so Sousa.

Favre sitzt fest im Sattel

Aktuell sitzt beim BVB aber noch Trainer Lucien Favre auf der Bank. Der Schweizer besitzt noch einen Vertrag bis 2021. Außerdem ist Favre der Coach mit dem besten Punkteschnitt (2,11) aller BVB-Trainer.

Sportdirektor Michael Zorc wiederholte erst am Montag in der „NRZ“ das Treuebekenntnis zu Favre: „Wir führen keine Trainerdiskussion. Wir haben einen Vertrag.“ (fs)