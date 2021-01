Borussia Dortmund: Experte vermutet Trainer-Wechsel – „Rose zu Dortmund“

Die Trainersituation bei Borussia Dortmund ist nach der Entlassung weiterhin nicht ganz geklärt. Edin Terzic soll das Team bis zum Saisonende betreuen, was danach passiert ist unklar.

Bei Borussia Dortmund reißen die Gerüchte um eine mögliche Verpflichtung von Trainer Marco Rose nicht ab. Experte Lothar Matthäus gießt mit seinen Spekulationen Öl ins Feuer.

Borussia Dortmund: Kein Bekenntnis zu Terzic – Kommt Rose?

Erst kürzlich hatte BVB-Boss Hans-Joachim Watzke erklärt: „Wir müssen nicht drum herum reden, dass wir uns auch andere Optionen offenhalten. Die nächsten Monate werden entscheiden, wie es ab dem Sommer weitergeht.“

Ein klares Bekenntnis zu Coach Edin Terzic ist das nicht. Watzke lässt weiterhin viel Raum für Spekulationen.

Marco Rose und Marco Reus könnten vielleicht bald zusammenarbeiten. Foto: imago images/Norbert Schmidt

Experte Lothar Matthäus ist davon überzeugt, dass Marco Rose der neue Trainer bei Borussia Dortmund wird. Im Interview mit der „Bild“ meinte er nun: „Mein Gefühl sagt mir, dass Rose zu Dortmund gehen wird. Auch wenn ich es nicht hoffe, weil ich ein Romantiker bin.“

Gleich nach der Entlassung von Lucien Favre waren die Gerüchte um Marco Rose hochgekocht. Der jetzige Trainer von Borussia Mönchengladbach würde ins Profil passen. Er bringt die Attribute mit, die man in Dortmund so sehr an Kult-Trainer Jürgen Klopp geschätzt hat.

Das ist Marco Rose

Geboren am 11. September 1976 in Leipzig

War als Profi für Hannover 96 und den FSV Mainz 05 aktiv

2011 beendete er seine aktive Karriere und wurde Trainer

Über Mainz, Lok Leipzig und RB Salzburg führte sein Weg zu Borussia Mönchengladbach

Gladbach führte er in seinem ersten Jahr in die Champions League

BVB: Rose würde ins Profil passen

Rose ist emotional, lässt aggressives Pressing und kann einen ganzen Verein mitreißen. Borussia Mönchengladbach führte er im ersten Jahr in die Champions League und brachte die Fohlen spielerisch auf ein ganz neues Niveau.

Ein klares Bekenntnis zu Borussia Mönchengladbach hat Marco Rose bislang vermieden. Sportchef Max Eberl hingegen zeigte sich deutlich überzeugter vom Verbleib.

Matthäus nennt Alternativen

Sollte Rose wirklich zum BVB gehen, hätte Matthäus aber gleich ein paar Alternativen parat: „Salzburgs Jesse Marsch könnte ich mir als logische Lösung vorstellen. Warum soll man den Weg jetzt ändern? Er ist ja noch nicht abgeschlossen. Im Endeffekt wird Gladbach auf dem Red-Bull-Weg bleiben. Auch Adi Hütter von Frankfurt wäre da eine Möglichkeit. Der kennt ja auch die Red-Bull-Schule.”

Diese Kandidaten, die Matthäus nennt, wären sicherlich auch für Borussia Dortmund interessant. (fs)