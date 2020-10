Borussia Dortmund: Völlig unerwartet! Favre plaudert Reus-Geheimnis aus

Dortmund. Gegen die TSG Hoffenheim saßen Marco Reus und Erling Haaland lange auf der Ersatzbank von Borussia Dortmund. Erst spät brachte Trainer Lucien Favre die zwei Ausnahmekönner. Reus und Haaland besorgten schließlich dann die Führung zum 1:0.

Doch warum standen die beiden tragenden BVB-Säulen eigentlich nicht in der Startelf? Lucien Favre erklärt es nach dem 1:0-Sieg von Borussia Dortmund im Kraichgau – und enthüllt dabei ein Geheimnis.

Bei Borussia Dortmund enthüllt Trainer Favre eine bislang unbekannte Reus-Verletzung. Foto: imago images/Laci Perenyi, Revierfoto

Borussia Dortmund: Marco Reus war acht Tage verletzt

Haaland bekam von Favre eine Verschnaufpause. Der Stürmer hatte in der Länderspielpause ein Mega-Pensum abgespult – drei Spiele in sechs Tagen mit fast 300 Einsatzminuten – und Haaland hatte zuvor bereits für den BVB jedes Pflichtspiel von Beginn an bestritten.

„Er will immer spielen. Ich verstehe und mag das. Aber wir müssen vernünftig sein“, sagte Favre nach dem Arbeitssieg bei der TSG deutlich.

Erling Haaland bekam nach seiner Mammut-Länderspielreise eine Pause. Foto: imago images/Bildbyran

Bei Marco Reus verhielt es sich anders. Der BVB-Kapitän war nach langer Verletzungspause wieder fit, hatte während der Länderspielpause frei – und stand in Sinsheim dennoch nicht in der Startelf.

Favre enthüllt: „Reus war acht Tage verletzt“

Warum also zunächst die Bank? Bei seiner Erklärung überrascht Favre mit einer Enthüllung. „Ich glaube, Sie wissen das nicht, aber Reus war nach dem Spiel gegen Freiburg acht Tage verletzt.“

Wie bitte? Diese Reus-Verletzung war der Öffentlichkeit tatsächlich verborgen geblieben. Favre führt weiter aus: „Er hatte nicht trainiert, erst Dienstag wieder einen Teil des Mannschaftstrainings absolviert.“

Marco Reus konnte nur zweimal am Mannschaftstraining von Borussia Dortmund teilnehmen. Foto: imago images/RHR-Foto

So blieben dem Kapitän von Borussia Dortmund nur das Training am Mittwoch und Freitag. Und absolute Fitness steht bei Lucien Favre bekanntlich an erster Stelle in seinen Startelf-Überlegungen.

Von seiner Verletzung spürte man bei Reus dann aber wenig. Zwölf Minuten stand er auf dem Platz, als er die Haaland-Vorlage zum Siegtreffer ins leere Tor schoss.

Marco Reus und BVB-Trainer Lucien Favre. Foto: imago images/Norbert Schmidt

