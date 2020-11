Borussia Dortmund: Favre erneut in der Kritik – Reaktion von BVB-Boss Watzke ist eindeutig

Dortmund. Borussia Dortmund ist beim Gipfeltreffen mit dem FC Bayern München erneut gescheitert. 2:3 musste der BVB sich am Ende dem Rekordmeister geschlagen geben. In der Kritik steht deshalb wieder einmal Trainer Lucien Favre.

Obwohl Lucien Favre einer der besten BVB-Trainer aller Zeiten ist – punktemäßig zumindest – werden die Zweifel wieder größer. Hans-Joachim Watzke, Geschäftsführer von Borussia Dortmund, hat nun eindeutig reagiert.

Borussia Dortmund: Kann Favre keine Titel holen?

2,04 Punkte holt Borussia Dortmund im Schnitt seit Trainer Lucien Favre das Amt übernommen hat. Nur Thomas Tuchel (2,12) war in der jüngeren Vergangenheit besser als der Schweizer. Jürgen Klopp (1,90) und Ottmar Hitzfeld (1,86) liegen hinter Favre.

Doch zwischen den Coaches gibt es einen gravierenden Unterschied. Tuchel, Klopp und Hitzfeld holten mit Borussia Dortmund Titel, Favre blieb in zwei Jahren titellos. Deshalb wird ihm immer wieder vorgeworfen: Favre kann keine Titel gewinnen.

BVB-Trainer Lucien Favre steht wieder einmal in der Kritik. Foto: Witters GmbH

So reagiert Watzke auf die Favre-Kritik

Sowohl in der Champions League, als auch im DFB-Pokal scheiterte der BVB unter Favre zwei Mal im Achtelfinale. In der Bundesliga war der FC Bayern München zu stark für die Dortmunder. Trotzdem hält der BVB an seinem Coach fest.

BVB-Boss Watzke stärkte Favre jetzt den Rücken. „Die Anzahl der Titel sagt überhaupt nichts über die Qualität eines Trainers aus“, so der 61-Jährige in einem Sky-Interview. Zudem verwies Watzke auf Favres Erfolge in der Schweiz. Dort feierte er 2006 und 2007 die Meisterschaft mit dem FC Zürich und wurde 2005 Pokalsieger.

Kein Titel-Ultimatum für Favre

Solange der FC Bayern München in dieser Form sei, wäre es für jeden Trainer schwer Titel zu holen, so Watzke. „Streich wird in Freiburg auch nie einen Titel gewinnen. Und trotzdem wird da erstklassige Arbeit geleistet“, hob Watzke den Trainer des SC Freiburg als gutes Beispiel hervor.

Watzkes abschließendes Fazit: „Eine Titelfokussierung ist nicht zielführend.“ Heißt im Klartext: Es gibt kein Titel-Ultimatum für Trainer Lucien Favre. Außerdem ist die Saison nach dem 2:3 gegen den FC Bayern auch noch lange nicht gelaufen.

Verlängert der BVB mit Favre?

Ob es für Favre weiter geht, ließ Watzke bereits vor dem Spiel gegen die Bayern offen. „Wenn zwei Vertragspartner - in dem Fall Lucien und der BVB - sich im Sommer gemeinsam darauf verständigen, ohne eine Verlängerung ins letzte Vertragsjahr zu gehen, dann ist das völlig legitim“, stellte Watzke in der "Sport Bild" klar. Favres Vertrag läuft nur noch bis zum Sommer.

Das sei der Wunsch von beiden Seiten gewesen. „Drei Jahre sind im Fußball eine lange Zeit. Wir haben uns darauf verständigt, im neuen Jahr zu sprechen und zu entscheiden, ob es für beide Seiten noch Spaß und Sinn macht“, erklärte Watzke und ergänzte: „Das halte ich nicht für verwerflich. Und wir haben das klar kommuniziert.“(fs)