Borussia Dortmund: Den BVB holt ein altbekanntes Problem ein – doch Favre lässt das kalt

Borussia Dortmund befindet sich in einer mittelschweren Krise. Weil Erling Haaland ausfällt, fehlt dem BVB eine Alternative für die Sturmspitze.

Ein altbekanntes Problem! Obwohl Borussia Dortmund einen Engpass hat, schließt Trainer Lucien Favre einen Wintertransfer aus. So plant er jetzt mit dem BVB.

BVB: Das alte Problem! Es fehlt ein Back-Up-Stürmer

Schon in der Saison 2019/2020 war die dünnbesetzte Mittelstürmer-Position ein Problem bei Borussia Dortmund. Mit Paco Alcacer hatte der BVB in der Hinrunde nur einen klassischen Neuner im Kader.

„Wir hätten einen zweiten Neuner verpflichten müssen“, gestand Watzke im Februar 2019 auf der Mitgliederversammlung. Doch was machte der BVB im Winter? Mit Erling Haaland verpflichtete man einen richtig guten Angreifer, aber Paco Alcacer wurde abgegeben. Das Problem mit dem fehlenden Back-Up-Stürmer blieb.

Erling Haaland fehlt dem BVB noch bis Ende Dezember. Foto: Jürgen fromme /firo Sportphoto

Und auch in diesem Sommer hat man es verpasst, einen zweiten Mittelstürmer zu verpflichten. Die Frage nach einem zweiten Stürmer beantwortete Sportdirektor Michael Zorc im Sommer nur so: „Wir haben in der vergangenen Saison nicht zu wenig Tore geschossen.“ Man habe also genug Qualität.

Jetzt fehlt Erling Haaland mit einem Muskelfaserriss rund einen Monat. In den ersten zwei Partien fiel gleich mal auf, wie abhängig der BVB eigentlich von seiner „Naturgewalt“ ist. Sowohl gegen Lazio, als auch gegen Frankfurt machte sich der Ausfall bereits stark bemerkbar.

-----------------------

Bilanz von Erling Haaland

Saison 2020/21:

Bundesliga: 8 Spiele, 10 Tore, 2 Vorlagen

Champions League: 4 Spiele, 6 Tore

DFB-Pokal: 1 Spiel, 0 Tore

Supercup: 1 Spiel, 1 Tor, 1 Vorlage

-----------------------

Zu viel Last auf Moukokos Schultern?

Borussia Dortmund fehlt ohne Erling Haaland die Tiefe und die Durchschlagskraft im Angriff. Die kleinen, wuseligen, hochtalentierten Stars können Haaland nicht ersetzen. Mit „falscher Neun“ läuft es nicht beim BVB. Brandt im Zentrum war gegen Frankfurt völlig hilflos in der Spitze.

>>> BVB präsentiert „nächstes Toptalent“ – Fans flippen aus! „Dortmunder Jugend ist einfach krank“

Mit Moukoko in der Spitze funktionierte es in der zweiten Halbzeit zwar besser, aber diesen Druck auf einen 16-Jährigen abzuwälzen, wäre wohl zu viel des Guten. Die Gefahr, dass man den Jungen gleich verbrennt ist zu hoch.

Youssoufa Moukoko spielte gegen Frankfurt in der 2. Hälfte. Foto: imago images/Jan Huebner

---------------------------

Mehr News zum BVB:

BVB-Fans wegen DIESER Entscheidung stocksauer – „Erkennt jeder außer Favre“

BVB präsentiert DAS – die Fans sind komplett gespalten! „Peinlicher wird es nicht mehr“

Bürki hadert mit Remis gegen Frankfurt – und nennt diese beiden Probleme

---------------------------

Favre: „Wir haben noch Reiner“

Trotzdem will der BVB im Winter keinen zweiten Stürmer holen. „Nein, nicht auf dieser Position. Erling wird zurückkommen, dazu haben wir noch Reinier, der in Quarantäne war“, sagte Lucien Favre.

Reinier ist aber eigentlich im offensiven Mittelfeld zuhause, wird häufig mit Brasilien-Legende Káká verglichen. Ein klassischer Mittelstürmer ist er also auch nicht.

Borussia Dortmund täte gut daran im Winter einen neuen Stürmer zu verpflichten. Haaland fehlt noch bis Januar, bedeutet bei dem Mega-Spielplan: Sieben Spiele ohne Haaland. Und niemand gibt dir eine Garantie, dass der Norweger die Rückrunde unbeschadet übersteht.

>>> Doppelpass (Sport 1): Effenberg empfiehlt BVB DIESEN Star – „Das wäre ein geiler Transfer gewesen“

Kandidaten für den BVB

Mögliche Namen wären: Memphis Depay, dessen Vertrag bei Olympique Lyon im Sommer ausläuft, Mario Mandzukic (vereinslos) oder auch das finnische Sturmtalent Marcus Forss vom englischen Zweitligisten Brentford.

BVB-Trainer Lucien Favre will keinen neuen Stürmer. Foto: imago images/RHR-Foto

Personalsorgen gegen Zenit

Vor dem letzten Gruppenspiel in der Champions League plagen den BVB weitere Personalsorgen. Gleich sieben Spieler fallen aus. Auf welcher Position es besonders dünn wird, erfährst du hier >>>