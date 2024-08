Borussia Dortmund: Gerade erst gewechselt! Star träumt schon von BVB-Rückkehr

Mit dem Transfer von Yan Couto sorgte Borussia Dortmund dafür, dass ein Eigengewächs den Verein verlässt: Tom Rothe ergriff die Flucht und wechselte zu Union Berlin. Der Youngster hätte vermutlich kaum Spielzeit bekommen. In der Hauptstadt sieht es dafür schon besser aus.

Und kaum ist Rothe weg, träumt er auch schon von einer Rückkehr zu Borussia Dortmund. Denn der BVB hat schließlich eine Rückkaufoption, die gezogen werden kann, sollte das Talent sich bei Union tatsächlich stark entwickeln.

Borussia Dortmund: Star träumt von Rückkehr

Mit Holstein Kiel stieg Tom Rothe sensationell in die Bundesliga auf. Der Youngster war in der vergangenen Saison an den „Störchen“ ausgeliehen, sollte Spielpraxis sammeln. Es war eine mehr als nur erfolgreiche Leihe. Rothes Hoffnung nach der Rückkehr zu Borussia Dortmund: Stammspieler zu werden. Doch daraus wurde nichts, denn Yan Couto wurde verpflichtet.

Daher hat sich Rothe zu einem Abschied entschieden und sich vor Kurzem Union Berlin angeschlossen. Beim Hauptstadt-Klub stehen die Chancen auf Einsätze größer. Für fünf Millionen Euro gab der BVB das Top-Talent ab, sicherte sich aber eine Rückkaufoption, falls sich Rothe gut entwickelt. Darauf hofft auch Rothe.

„Wenn es hier gut laufen sollte, dass Dortmund die Option zieht, dann gibt es wenig schönere Vereine mit besseren Fans. Ich glaube, Dortmund ist an sich keine falsche Adresse, um in Deutschland Fußball zu spielen“, sagte Rothe in einer Medienrunde bei den Unionern.

Zieht der BVB die Kaufoption für Rothe?

Überraschende und deutliche Worte von Rothe, der wohl unbedingt zu Borussia Dortmund zurückkommen möchte. Dafür muss er bei Union Berlin liefern. „Deswegen versuche ich hier einfach Gas zu geben, mich durchzusetzen, hier zu spielen. Und wenn es dann so gut ist, dass Dortmund die Rückkaufoption zieht, dann habe ich da jetzt grundsätzlich nichts dagegen“, so der Youngster weiter.

Zunächst aber muss sich der 19-Jährige gegen die Konkurrenz durchsetzen. Auf der linken Abwehrseite stehen nämlich Robin Gosens und Jerome Roussillon im Kader. „Das bringt einen auch weiter“, findet Rothe, „gerade ein Spieler wie Robin, mit so viel Erfahrung, hilft mir auch, zu lernen. Ich bin auch noch jung. Aber klar will ich Gas geben und eine Option sein.“ Doch ausgerechnet Gosens steht wohl vor einem Abgang. Gerüchten zufolge könnte es den Nationalspieler nach Italien ziehen.