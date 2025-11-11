BVB visiert Statement-Transfer an! Gelingt der Coup?

Bei Borussia Dortmund laufen die Planungen für die kommenden Transferphasen bereits auf Hochtouren. Dabei blicken Lars Ricken, Sebastian Kehl und Co. nicht nur auf den anstehenden Winter, sondern auch schon auf den Sommer 2026.

Dort laufen einige Verträge aus, so mancher Spieler wird Borussia Dortmund dann wohl verlassen. Als mögliche Neuverpflichtung haben die Westfalen indessen Quinten Timber ausgemacht. Laut „Sky“ würde der BVB den Niederländer seit längerer Zeit intensiv beobachten.

Borussia Dortmund hat Timber auf dem Zettel

Timber gehört seit Jahren zu den besten Mittelfeldspielern der Niederlande, ist Kapitän bei Feyenoord und dort ein zentraler Bestandteil. Schon in der Vergangenheit ist der 24-Jährige immer wieder mit einem Wechsel zu einem größeren Klub in Verbindung gebracht worden. Bis dato ist er stets in Rotterdam geblieben.

Das könnte sich im nächsten Sommer ändern. Denn dann läuft sein Vertrag bei dem Eredivisie-Klub aus. Schon jetzt sollen viele Klubs ihn für einen möglichen ablösefreien Transfer auf dem Zettel haben. Unter anderem eben der BVB.

Das Scouting des zentralen Mittelfeldspielers soll sich laut „Sky“ „im Endstadium befinden“. Seit Längerem würde man Timber intensiv beobachten – unter anderem beim Spiel von Feyenoord Rotterdam in Stuttgart, das der VfB mit 2:0 gewinnen konnte. Dort sollen Vertreter des BVB vor Ort gewesen sein, um Timber per Eye-Test zu beobachten.

Geht Schwarz-Gelb in die Offensive?

Derzeit sei noch unklar, ob der BVB bei Timber tatsächlich Ernst macht. Feyenoord möchte den Vertrag unbedingt verlängern, mögliche Interessenten sollten sich also beeilen, sofern die einen ablösefreien Wechsel über die Bühne bringen wollen. Im Mittelfeld ist Borussia Dortmund wahrlich nicht schlecht aufgestellt. Doch Timber könnte die Zentrale des BVB noch einmal auf ein neues Niveau heben.

Die kommenden Wochen könnten also spannend werden. So oder so würden konkrete Verhandlungen wohl erst im neuen Jahr geführt werden. Und doch sollte sich der BVB recht zeitnah entscheiden, ob man bei Timber in die Vollen gehen möchte.