Borussia Dortmund: BVB-Star mit emotionalem Geständnis – „Ich hatte ein bisschen Angst!“

Dortmund. Thorgan Hazard ist zurück – doch auch nach seinem Comeback bleibt die Verletzung des Stürmers von Borussia Dortmund ein Mysterium.

Eine Oberschenkelzerrung, wie Thorgan Hazard sie sich Anfang Dezember zugezogen hatte, ist normalerweise nach einigen Tagen auskuriert. Doch beim Belgier von Borussia Dortmund wurden aus Tage Wochen – und aus Wochen Monate.

Borussia Dortmund: Thorgan Hazard gesteht: „Ich hatte ein bisschen Angst“

Einen Kurzeinsatz hatte der Flügelstürmer seit Ende November. Diese sieben Minuten beim Pokalspiel in Braunschweig (3:0) reichten, um sich nach wochenlanger Schufterei fürs Comeback direkt wieder zu verletzen und für weitere zwei Monate auszufallen.

Seit Samstag steht Thorgan Hazard bei Borussia Dortmund endlich wieder auf dem Platz. Foto: dpa

Pech? Oder war die Verletzung noch nicht ganz auskuriert? So oder so sorgte der fiese Rückschlag dafür, dass Hazard sich beim zweiten Comeback am Samstag gegen Bielefeld (3:0) so seine Gedanken machte.

Thorgan Hazard: „Ich hatte ein bisschen Angst vor dem Spiel“

„Ich hatte ein bisschen Angst vor dem Spiel“, gesteht der 27-Jährige bei BVB-TV. „Ich denke, das ist normal nach so einer Verletzung.“

Die Erfahrung des bitteren Rückschlags kurz vor Weihnachten hatte beim Nationalspieler für Grübeln gesorgt. Jedenfalls bis der große Moment der Einwechslung kam.

„Für meinen Körper wäre es gut, jetzt immer mehr zu spielen“

„Als ich reinkam, war die Angst aber weg. Ich dachte mir: Spiel einfach, mach ein paar Sprints“, lässt Hazard tiefer in seine Gedankenwelt bei der heißersehnten Rückkehr auf den Platz einblicken.

Und jetzt? Wie geht es für Thorgan Hazard weiter? „Ich bin wieder fit, allerdings noch nicht für 90 Minuten. Ich brauche jetzt etwas Zeit und ein paar Spiele. Der Trainer entscheidet, aber für meinen Körper wäre es gut, jetzt immer mehr zu spielen.“