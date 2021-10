Borussia Dortmund: Gibt's doch nicht! BVB-Pechvogel muss bittere Nachricht verkraften

Thorgan Hazard klebt das Pech an den Hacken. Schon wieder muss der Angreifer von Borussia Dortmund einen Rückschlag hinnehmen.

Noch vor dem Nations-League-Halbfinale zog sich der BVB-Star erneut einer Verletzung zu. Und die ist so schwer, dass gleich die ganze Länderspielreise abgebrochen wurde.

Borussia Dortmund: Thorgan Hazards Verletzung wieder aufgebrochen?

Hazard mutiert bei Borussia Dortmund zum Pechvogel. Nach monatelangem Ausfall wegen mehrerer Muskelverletzungen im letzten Jahr warfen ihn Sprunggelenksprobleme kurz nach dem Start in die neue Saison wieder einen Monat aus der Bahn.

Borussia Dortmund muss wieder um Thorgan Hazard (l.) zittern. Foto: dpa

Und nun die nächste schlechte Nachricht: Wie der Belgische Fußballverband am Mittwochabend verkündete, reist Thorgan Hazard nicht mit zum Nations-League-Halbfinale gegen Frankreich. Die Partie findet am Donnerstagabend (20.45 Uhr) in Turin statt, Arthur Theate wurde für ihn nachnominiert.

Die Nachrichtenagentur Reuters berichtet, dass Hazard erneut Probleme mit dem Knöchel hat. Bricht die jüngste Verletzung wieder auf, droht auch nach der Länderspielpause ein Ausfall, wenn Borussia Dortmund erst gegen Mainz (16. Oktober) und dann in der Champions League bei Ajax Amsterdam (19. Oktober) gefordert ist.

Borussia Dortmund: Auch Youssoufa Moukoko verletzt

Und es kommt noch dicker für den BVB. Auch Sturmkollege Youssoufa Moukoko musste die Länderspielreise mit der deutschen U21-Nationalelf abbrechen und kehrt verletzt ins Ruhrgebiet zurück. Hier alle Infos dazu >>

Für das BVB-Juwel ist es bereits die zweite Länderspielreise, die aus Verletzungsgründen vorzeitig und ohne einen Einsatz endet.