Ex-BVB-Coach Tuchel von Sportdirektor zurechtgestutzt – „Muss die Entscheidung respektieren“

Es ist die nächste Runde um einen seit Wochen schwelenden Streit. Ex-BVB-Trainer Thomas Tuchel gegen seinen jetzigen Verein Paris St. Germain.

Nach der Niederlage im Champions-League-Finale und den überschaubaren Ergebnissen der ersten Liga-Spiele hatte Tuchel Verstärkung gefordert. Jetzt bekommt der Ex-BVB-Trainer eine deutliche Ansage von seinem Boss.

Ex-BVB-Trainer Tuchel unter Beschuss

Paris war so kurz davor, den großen Traum endlich in die Wirklichkeit umzusetzen. Doch im Endspiel um den Henkelpott triumphierte am Ende der FC Bayern München. In der wenige Tage später startenden League 1 gab es zum Auftakt dann gleich zwei Pleiten.

Seitdem liegen die Nerven, mal wieder, blank und Tuchel zofft sich mit seinem Sportdirektor Leonardo. Dass die beiden nicht wirklich miteinander auskommen, machte sich in jüngster Vergangenheit des Öfteren bemerkbar.

Doch nun scheint es mal wieder einen größeren Streit zu geben. Weil Tuchel Verstärkung für sein Team forderte, platzt Leonardo nun endgültig der Kragen. „Die Aussage von Trainer Tuchel hat mir nicht gefallen. Ich verstehe sie nicht und sie hat mir und auch dem Klub nicht gefallen“, giftet er in die Richtung des Ex-Borussen.

„Wenn jemand nicht glücklich ist, können wir darüber reden. Das ist kein Problem. Aber wenn er bleiben will, dann muss er die Entscheidungen des Managements respektieren“, stellte Leonardo klar und kündigte interne Gespräche an.

Er stellte zwar auch klar, dass Paris an Neuzugängen arbeite, diese aber keineswegs sicher sein. Denn trotz Scheich-Geld habe auch PSG durch die Corona-Krise einiges an Verlusten gemacht. „Wir werden noch etwas versuchen. Wir werden sehen, sicher ist aber nichts“, sagte der Sportdirektor.

Sportlich geht es aufwärts

Sportlich geht es für den ehemaligen Trainer von Borussia Dortmund immerhin wieder aufwärts. Seit den beiden Niederlagen zum Auftakt konnte Paris vier Siege in Folge einfahren. Trotzdem sorgt sich Tuchel um die Breite des Kaders.

Wie auf viele andere internationale Top-Teams wartet auf Paris ein enggetakteter Spielplan. Die Angst vor Verletzungen bei den Spielern ist groß. Tuchel wird sich wohl einen Plan B einfallen lassen müssen, sollte er keine neuen Spieler bekommen. (mh)