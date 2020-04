Borussia Dortmund: Hat Tuchel sich mit DIESER SMS an Zorc blamiert?

Großer Wirbel um Thomas Tuchel! Es geht um seine Zeit bei Borussia Dortmund, eine neue Biografie und eine pikante SMS an BVB-Sportdirektor Michael Zorc. Aber eins nach dem anderen.

Tuchel ist derzeit ganz schön bedient. Vor Kurzem erschien das Buch „Thomas Tuchel – Die Biografie“, allerdings hat der ehemalige Coach von Borussia Dortmund mit der Veröffentlichung nichts zu tun.

Borussia Dortmund: Pikante Tuchel-Biografie

Bei Twitter machte der 46-Jährige seinem Unmut Luft: „Weil mich aktuell immer mehr Leute darauf ansprechen: Nein, ich habe das Buch weder in Auftrag gegeben, noch daran mitgearbeitet. Ebensowenig ist es von mir autorisiert.“

Eine Stelle in dem Werk hat es gewaltig in sich. Darin geht es um eine peinliche SMS-Panne, die Tuchel in seiner Zeit bei Borussia Dortmund unterlaufen sein soll. Der frühere BVB-Coach wollte demnach auf einer Klausur auf Sylt seinem Berater Olaf Meinking per SMS mitteilen, was er von Sportdirektor Michael Zorc und Chefscout Sven Mislintat hielt.

In der SMS soll Tuchel über die beiden wie ein Rohrspatz geschimpft haben. Das Brisante: Aus Versehen schickte Tuchel die Nachricht an Zorc.

Gab es die SMS wirklich?

Im Gespräch mit „Bild“ meint Tuchel-Berater Meinking: „Ich kann nur sagen: Thomas war in seinem Leben noch nie auf Sylt.“

Die „Bild“ ist sich sicher, dass es eine solche SMS tatsächlich gab – auch wenn die Umstände andere gewesen sein mögen.

Tuchel beim BVB

Tuchel war von 2015 bis 2017 Trainer bei Borussia Dortmund. Als Nachfolger der BVB-Legende Jürgen Klopp hatte Tuchel von Anfang an einen schweren Stand.

Sportlich lief es unter Tuchel bei Borussia Dortmund rund. Der BVB wurde erst Zweiter, dann Dritter und holte 2017 den DFB-Pokal. Dabei wurde Tuchel damals zum BVB-Trainer mit dem besten Punkteschnitt aller Zeiten.

Doch wegen Zerwürfnissen mit der Vereinsführung wurde die Zusammenarbeit im Sommer 2017 beendet. Seit 2018 ist Tuchel Trainer bei Paris Saint-Germain. (dhe)