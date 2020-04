Borussia Dortmund: Thomas Müller über BVB-Star Reus: „Typen wie er…“

Marco Reus von Borussia Dortmund und Thomas Müller vom FC Bayern München spielen beide heute noch bei ihren Jugendvereinen. Doch eine solche Vereinstreue ist in der heutigen Zeit nicht mehr gewöhnlich.

Thomas Müller weiß: Typen wie Marco Reus und er sind die Ausnahme.

Borussia Dortmund: Vereinstreue ist eine Ausnahme

1995 wechselte Marco Reus von seinem Heimatdorf in die Jugend von Borussia Dortmund. Profi wurde er bei RW Ahlen und Borussia Mönchengladbach, doch 2012 fand der „verlorene Sohn“ den Weg zurück zum BVB. Seit acht Jahren steht er nun im schwarz-gelben Dress auf dem Platz.

Thomas Müller feiert in diesem Jahr schon sein 20-jähriges Jubiläum beim FC Bayern München. 2000 kam er vom TSV Pähl in die Jugend der Münchner und schwört seinem Club seit dem die Treue. Erst kürzlich hat er seinen Vertrag bis 2023 verlängert.

„Typen wie Thomas Müller und mich wird es nicht mehr geben“

„Typen wie Thomas Müller und mich wird es nicht mehr geben“, hatte Marco Reus erst kürzlich in einem Interview gesagt und führte aus: „Mein Gefühl ist, dass Spieler, die über zehn Jahre oder mehr bei einem Verein bleiben, in Zukunft selten sein werden.“ Er erinnert an Spieler wie Daniele de Rossi oder Francesco Totti vom AS Rom.

---------------------------------------

Mehr Sport-News:

Formel 1: Neues Team in der Königsklasse! Hier alle Infos

FC Schalke 04: Wildes Gerücht – bei DEM Namen reiben Fans sich verwundert die Augen!

Borussia Dortmund: Wirbel um DIESE Aussagen über Ex-BVB-Star Aubameyang: „Er ist ein...“

---------------------------------------

Auch Thomas Müller sagt: „Diese Spieler sind die Ausnahmen, weil es eben ungewöhnlich ist.“ Es sei schwer über so viele Jahre bei einem nationalen Top-Club die Qualität zu halten und sich immer wieder durchzusetzen.

Es sei klar, dass solche Spieler nicht auf der Tagesordnung stehen. „Sonst wird es den Transfermarkt ja gar nicht geben und jeder würde nur mit seinen Jugendspielern spielen“, so Müller. Man würde den Input von außerhalb brauchen, um international konkurrenzfähig zu sein.