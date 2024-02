Langsam wird es unheimlich! Unglaubliche Serie von Ex-BVB-Star setzt sich fort

Erst vor wenigen Wochen verließ Thomas Meunier Borussia Dortmund. Nach knapp vier Jahren zog es den Belgier in die Türkei zu Trabzonspor. Dort entwickelt sich der Ex-BVB-Star derzeit zu einem echten Überflieger.

Seine Zeit beim BVB war über weite Teile eher weniger erfolgreich. Statt konstant gute Leistungen abzuliefern, hatte er immer wieder mit Verletzungen zu kämpfen. Bei seinem neuen Klub sieht das ganz anders aus.

Vorlagen-Festival von Ex-BVB-Star Meunier geht weiter

Aufgrund der großen Verletzungsprobleme avancierte Meunier in seinen letzten Wochen beim BVB zum Leistungsträger. Eine Trennung wurde allerdings bereits seit vielen Monaten angestrebt – das Gehalt des Belgiers war schlichtweg zu hoch. Insgesamt soll er bis zu siebeneinhalb Millionen Euro verdient haben – hätte er seinen Vertrag bis Juni erfüllt.

Doch er entschied sich auf den letzten Metern des Transferfensters in die Türkei zu wechseln. Dort wurde er bereits in seinem ersten Spiel zum Held als er sein Team mit einer Vorlage in letzte Sekunde vor dem Aus im Pokal bewahrte. Doch auch in den folgenden Spielen sollte er sich bereits als Top-Neuzugang präsentieren.

Denn wie schon bei seinem ersten Pflichtspiel für Trabzonspor lieferte er auch in seinen beiden ersten Ligaspielen jeweils eine Vorlage – somit ist es seine dritte Torbeteiligung in seinem dritten Spiel. Das nennt man wohl einen Einstand nach Maß.

Meunier liefert bei Trabzonspor ab

In seiner Zeit beim BVB kam er insgesamt nur auf acht Vorlagen. Somit hat Meunier bereits in seinen ersten drei Spielen bei Trabzonspor schon halb so viele Torbeteiligungen gesammelt wie in den knapp vier Jahren bei Schwarz-Gelb. Die BVB-Fans können das kaum fassen.

„Unglaublich, wieso hat er das bei uns nicht so konstant gezeigt?“, schreibt ein Borussen-Anhänger auf „X“. „Das nenne ich mal einen Raketenstart. Diese Leistungen hat er bei uns fast durchgehend vermissen lassen“, hält ein anderer BVB-Fan fest.