Borussia Dortmund: Bitter! BVB-Pechvogel erleidet nächsten Rückschlag

Neun Liga-Spiele vor dem Ende steht Borussia Dortmund an der Tabellenspitze und würde auch dort gerne bleiben. Für den Endspurt braucht Cheftrainer Edin Terzic jeden einzelnen Spieler im Kader im fitten Zustand.

Für einen BVB-Star hingegen ist es bislang eine Saison zum Vergessen: Thomas Meunier. Der Verteidiger von Borussia Dortmund erleidet jetzt den nächsten Rückschlag.

Borussia Dortmund: Rückschlag für BVB-Pechvogel

Wenn Borussia Dortmund die Reise nach München zum Topspiel gegen den FC Bayern antritt, wird Thomas Meunier nicht mit dabei sein. Der Belgier, der erst gerade von einer Verletzung zurückkehrte, fällt erneut aus.

„Thomas plagt sich seit über einer Woche mit Rückenproblemen. Er musste gestern das Training abbrechen“, erklärte BVB-Coach Edin Terzic am Freitag (31. März) auf der Pressekonferenz vor dem „Klassiker“.

Die Saison 2022/23 verläuft für den 62-fachen belgischen Nationalspieler persönlich bislang sehr ernüchternd. Neben ständigen Wechselgerüchten, sowohl im vergangenen Sommer als auch im Winter, plagen den 31-Jährigen immer wieder hartnäckige Verletzungen.

Meunier im Sommer weg?

Während er zu Beginn der Hinrunde in fast jedem Spiel von Borussia Dortmund in der Startelf stand, fiel er kurz vor der Weltmeisterschaft in Katar im vergangenen Jahr aufgrund eines Jochbeinbruchs aus. Zur WM schaffte er es aber dennoch.

Im Januar folgte dann der nächste Rückschlag: Meunier zog sich im Training einen Muskelfaserriss zu und fiel mehrere Wochen aus. Der BVB musste dann auf der Position natürlich Verstärkung holen und verpflichtete Julian Ryerson vom 1. FC Union Berlin. Seit seiner Rückkehr Anfang Februar findet sich der Belgier nur noch auf der Bank wieder. In den vergangenen sechs Partien kam er lediglich zweimal zum Einsatz und das auch nur für 19 Minuten. Jetzt kommen auch noch die Rückenschmerzen dazu. Die Ausfalldauer ist noch nicht bekannt.

Für Meunier, dessen Vertrag im Sommer 2024 ausläuft, könnt es sogar die letzte Saison bei den Schwarzgelben sein. In der Vergangenheit wurde er immer wieder mit dem FC Barcelona in Verbindung gebracht, der ihn unbedingt verpflichten möchte.