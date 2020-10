Borussia Dortmund: Zorc wehrt sich gegen Meunier-Kritik ! Es werden „Äpfel mit Birnen“ verglichen

Die ersten drei Spieltage der Bundesliga sind für Borussia Dortmund vergangen und vielerorts wird eine erste Bilanz gezogen. Der BVB startete mit sechs Punkten aus drei Spielen.

Während bei Borussia Dortmund Jude Bellingham von Anfang an begeistert, wird Thomas Meunier bei vielen Fans noch kritisch gesehen. Das geht Sportdirektor Michael Zorc gehörig auf den Keks.

Borussia Dortmund: Zorc von Hakimi-Vergleichen genervt

Mit Thomas Meunier landeten die Schwarzgelben im Sommer einen kleinen Coup. Der Rechtsverteidiger kam ablösefrei von Champions-League-Finalist Paris St-Germain. Eine erfahrene Stütze für die Defensive – nachdem man Achraf Hakimi verloren hatte – ohne dafür in Corona-Zeiten tief in die Tasche zu greifen.

Bei vielen Fans noch umstritten: Thomas Meunier. Foto: imago images/Uwe Kraft

Die Vorbereitung lief für den Belgier jedoch anders als geplant. Der 29-Jährige fehlte mehrere Wochen auf Grund eines Faserrisses. Obwohl er seit seiner Genesung regelmäßig in der Startelf steht, scheint er sportlich noch nicht ganz angekommen.

Das sorgt unter den Fans des BVB für Kritik, sehnen sich diese nur allzu sehr nach den schnellen Tempodribblings eines Hakimis, der offensiv immer für Wirbel sorgte. Diese Kritik stößt Sportdirektor Zorc sauer auf. Er stellt sich entschieden vor seinen Neuzugang.

Borussia Dortmund: Michael Zorc hat genug von den Kritikern. Foto: imago images / Kirchner-Media

Wer Meunier mit Hakimi vergleiche, der vergleiche „Äpfel mit Birnen“, so Zorc gegenüber dem „Kicker“. Damit spielt er auf die unterschiedlichen Spielstile der beiden an. Während Hakimi vor allem nach vorne orientiert war, ist Meunier eher der Mann, der seinem Team Stabilität gibt. „Thomas tut unserem Spiel gut. Er tut uns sowohl als Typ gut als auch mit seiner Stabilität und Robustheit“, erklärt der Sportdirektor weiter. Mit seinen 29 Jahren ist Meunier zwischen all den Dortmunder Jungspunden fast schon einer der Altersführer.

Meunier bei Favre unumstritten

Dass Meunier im Team von Borussia Dortmund nach wenigen Wochen bereits unumstritten ist, wird auch dadurch deutlich, dass er bisher in allen drei Partien von Beginn an auf dem Feld stand. Wie Zorc traut auch Lucien Favre auf seine Stärken.

Aktuell ist Meunier wie viele andere Dortmunder Spieler bei seiner Nationalmannschaft. Zusammen mit Teamkollege Axel Witsel tritt er gegen die Elfenbeinküste an. (mh)