Borussia Dortmund: Star macht Versprechen – „Spiele, bis ich 45 bin“

Thomas Meunier feierte bei Borussia Dortmund ein unverhofftes Comeback. Nach langer Verletzung stand er gegen RB Leipzig erstmals wieder in der Startelf. Weil sowohl Marius Wolff als auch Julian Ryerson fehlten, bekam der Belgier seine Chance. Dabei sollte Thomas Meunier eigentlich schon im Sommer verkauft werden.

Trotz seines Comebacks stehen die Zeichen bei Thomas Meunier auf Abschied. Sein Vertrag läuft im Sommer aus, eine Trennung ist wahrscheinlich. Aufhören will der 32-Jährige aber noch lange nicht. Der BVB-Star macht ein Versprechen.

Borussia Dortmund: Meunier denkt noch nicht ans Karriereende

Hätte sich im Sommer ein Abnehmer gefunden, wäre Thomas Meunier wohl jetzt schon nicht mehr bei Borussia Dortmund. Nun wird der Belgier aber noch einmal wichtig. Auf der Außenverteidigerposition wird es nach der Verletzung von Julian Ryerson eng, Meunier wird gebraucht.

Meunier, der selbst bis Ende Oktober mit einer Muskelverletzung ausfiel, gehört wieder zum Kader von Trainer Edin Terzic, ist wieder eine ernsthafte Option. „Ich habe mich sehr gut erholt. Ich arbeite sehr viel – sogar zu Hause mache ich einige Übungen. Es geht nicht nur um das, was auf dem Platz passiert, sondern auch daneben. Ich höre nie auf zu arbeiten. Ich bin nicht mehr der Jüngste und muss das mit ein paar Extraeinheiten kompensieren“, sagte er jetzt gegenüber BVB-TV.

Auch wenn er im Sommer den Verein verlassen wird, wird es für Meunier weitergehen. Er denkt noch lange nicht an ein Karriereende. „Nein, niemals. In meinem Kopf bin ich immer noch zwölf Jahre alt. Ich spiele, bis ich 45 bin, wenn ich kann. Mindestens bis 40. Fußball ist das Einzige, was ich liebe. Deswegen spiele ich so lange wie möglich“, versprach der Außenverteidiger.

