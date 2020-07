Borussia Dortmund: Verrückt! Weil ein Junge bitterlich weint, verrät dieser BVB-Star seine Wechsel-Absichten

Dortmund. Fans von Borussia Dortmund aufgepasst! Es gibt gute Nachrichten!

Thomas Delaney hat ganz offen über seine Wechsel-Pläne gesprochen! Weil der BVB-Star offenbar keine Kinder weinen sehen kann, hat er seine Zukunftspläne bei Borussia Dortmund verraten.

Borussia Dortmund: Thomas Delaney tröstet weinenden Jungen

Bei Twitter erreichte den Mittelfeldmann von Borussia Dortmund vor wenigen Tagen ein rührendes Video. Die Wechselgerüchte um seine Person haben inzwischen auch die Nachrichten in seiner Heimat Dänemark erreicht – und dort den kleinen BVB- und Delaney-Fan Felix.

Völlig aufgelöst fragt der, gefilmt von seinem Vater, Delaney selbst, ob er Dortmund wirklich verlassen wird.

Thomas Delaney bleibt bei Borussia Dortmund . Foto: imago images/Kirchner-Media

Dabei bricht der Junge in Tränen aus. Die Vorstellung, sein Idol Delaney könnte den BVB verlassen, lässt den jungen Dänen bitterlich weinen. Er krallt sich an sein schwarzgelbes Trikot, die Tränen kullern.

Felix er begyndt at kunne læse nyheder, det kan godt gøre ondt! Håber på fake news! @delaneydk pic.twitter.com/brfld1oGg1 — Nicolai Kaas Nordstrøm (@Nicolaikaas) July 16, 2020

Thomas Delaney: „Ich gehe nirgendwo hin“

Das kann Delaney nicht mit ansehen. Er antwortet dem Jungen höchstpersönlich und stellt klar: „Hallo mein Freund. Kopf hoch! Ich gehe nirgendwo hin. Man darf nicht immer alles glauben, was in den Nachrichten steht.“

Hej min ven. Op med humøret :) Jeg skal ingen steder. Man skal ikke altid stole på, hvad der står i medierne. — Thomas Delaney (@delaneydk) July 17, 2020

Worte, die nicht nur Felix sehr erleichtern dürften. Thomas Delaney galt als Abschieds-Kandidat bei Borussia Dortmund. Das sollte sich mit diesem klaren Statement zu seiner BVB-Zukunft nun erledigt haben.

Bei Borussia Dortmund hat Thomas Delaney (r.) mit einem Hammer-Statement auf einen weinenden Jungen reagiert. Foto: imago images / eu-images, Twitter/Nicolaikaas

Fan Felix durfte an Delaneys Hand aufs Feld

Später bedankt sich Felix' Vater, der Junge sei jetzt sehr glücklich. Ein Foto zeigt, wie der Junge einst bei einem Länderspiel der Dänen gegen die Schweiz an Delaneys Hand auf das Spielfeld ging. Jetzt ist auch klar, wo die große Liebe zum BVB-Star herkommt.

Dejligt siger Felix 🙏🏼, han er meget glad ⚽️❤️. Han gik med dig ind til kampen mod Schweiz, evigt dejligt minde. pic.twitter.com/CWnH1ZV3Bb — Nicolai Kaas Nordstrøm (@Nicolaikaas) July 17, 2020

Überangebot im zentralen Mittelfeld

Im Zentrum ist das Team von Trainer Lucien Favre in der nächsten Saison hervorragend aufgestellt. Neben Thomas Delaney, Axel Witsel, Emre Can, Mo Dahoud und Tobias Raschl ist mit Jude Bellingham ein weiterer zentraler Mittelfeldspieler in den Kader gerückt. Selbst Raphael Guerreiro, Julian Brandt oder Thomas Meunier könnten die Position problemlos bekleiden.

Das ist Thomas Delaney:

Am 3. September 1991 in Frederiksberg (Dänemark) geboren

Seit 2018 bei Borussia Dortmund

Zuvor für den FC Kopenhagen und Werder Bremen am Ball

Fünffacher dänischer Meister, vierfacher dänischer Pokalsieger

43 A-Länderspiele für Dänemark

Vielleicht muss der BVB dort noch etwas aussortieren, Thomas Delaney wird es aber offensichtlich nicht sein. Das hat der Däne ja jetzt klar gemacht.

Jude Bellingham, der neue Star beim BVB

Der Transfer der Woche war die Verpflichtung von Jude Bellingham. Borussia Dortmund hat sich wieder einmal gegen die große Konkurrenz durchgesetzt und seinen Ruf als erste Anlaufstelle für Mega-Talente bestätigt. Rund 25 Millionen Euro sollen an Birmingham City geflossen sein.

Jude Bellingham war bei Birmingham City schon mit 16 Jahren gesetzt. Foto: imago images / PA Images

Bellinghams emotionaler Abschied

