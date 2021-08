Borussia Dortmund: Heißes Transfergerücht – bei IHM macht Trainer Rose eine Ausnahme

Borussia Dortmund ist einer der erfolgreichsten Fußball-Vereine Deutschlands. In der ewigen Tabelle der Bundesliga belegt der BVB Platz zwei. Wir zeigen euch in diesem Video die größten Erfolge der Dortmunder Vereins-Geschichte.

Borussia Dortmund: Das sind die größten Erfolge in der Geschichte des BVB

Borussia Dortmund: Das sind die größten Erfolge in der Geschichte des BVB

Eigentlich kommentiert Borussia Dortmund Transfergerüchte nie.

Coach Marco Rose macht bei Borussia Dortmund aber eine Ausnahme und spricht in einem speziellen Fall Klartext.

Borussia Dortmund: Delaney-Gerücht – Rose redet Klartext

Schon seit Beginn der Transferphase wird Thomas Delaney als möglicher Wechselkandidat gehandelt. Der Däne besitzt nur noch einen Vertrag bis 2022. Will der BVB also noch Ablöse generieren, müsste Delaney in diesem Sommer verkauft werden.

Dänische Medien bringen jetzt einen Wechsel zum FC Sevilla ins Gespräch. Laut der dänischen Zeitung „BT“ stecke Thomas Delaney bereits in konkreten Gesprächen mit den Spaniern. Auf lediglich vier Millionen Euro solle sich die Ablösesumme belaufen.

Angesprochen auf die Wechsel-Gerüchte um Delaney antwortet Marco Rose auf der Pressekonferenz vor dem Supercup gegen Bayern München wie folgt: „Thomas ist Spieler vom BVB. Gerüchte kommentieren wir immer ungern, aber in dem Fall kann ich sagen, dass da in keiner Form irgendetwas bei mir angekommen ist und dementsprechend gibt’s auch nichts dazu zu sagen.“

Bleibt Thomas Delaney bei Borussia Dortmund? Foto: imago images/Beautiful Sports

In der Regel reagieren Verantwortliche von Borussia Dortmund nicht auf Gerüchte, in dem Fall macht Marco Rose aber eine Ausnahme. Das ist ein eindeutiges Zeichen.

------------------------------------------

Mehr News zu Borussia Dortmund:

------------------------------------------

BVB: Delaney doch nach Spanien?

Mittlerweile gibt es neue Entwicklungen im Fall Thomas Delaney. Laut einem Bericht der "Bild" steht der Däne jetzt offenbar doch vor einer Einigung mit dem FC Sevilla. Rund sieben Millionen soll der BVB für Delaney erhalten. Dafür soll ein anderer Kicker zum BVB kommen!

Am Freitag klang das auch bei Marco Rose schon ganz anders: „Hatte ich ja letzte Woche schon was zu gesagt, möglicherweise haben sich dann doch ein paar Dinge geändert. Alle Gerüchte, die wir nicht kommentieren“, sagte er vor dem Spiel gegen Freiburg.

+++ Erling Haaland: Kritik von Marco Rose! DAS ist dem BVB-Coach zu viel +++

Borussia Dortmund: BVB-Star rührt Fans mit dieser tollen Geste – „Habe geweint“

Jude Bellingham begeistert die Fans nach dem Supercup gegen den FC Bayern München mit einer tollen Geste.

Borussia Dortmund geht leer aus – DIESER Mega-Transfer hat sich erledigt

Hoffnung auf eine Verpflichtung hatte sich der BVB-Star bei einem Europameister gemacht. ER wechselt jetzt aber zu einem anderen Klub!

Borussia Dortmund: Riesen Ärger für Ex-Coach – Spieler will sich DAS nicht gefallen lassen

Peter Bosz hat in seinem neuen Klub mächtig Ärger. Ein Spieler rebelliert und will sich dem Ex-BVB-Coach nicht unterordnen. Alle Infos hier >>>

BVB verliert in Freiburg

Am Samstag kassierte der BVB die erste Pleite der Saison. Beim SC Freiburg verlor die Mannschaft von Trainer Marco Rose 1:2.

Erling Haaland: Ist das die Wahrheit hinter seiner Ausstiegsklausel?

Beim BVB kann Erling Haaland im kommenden Sommer wechseln. Grund ist eine im Vertrag verankerte Ausstiegsklausel. Doch nun kommen neue Details ans Licht.