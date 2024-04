Borussia Dortmund: Deal vor dem Abschluss? ER taucht plötzlich in Dortmund auf

Die Umstrukturierung bei Borussia Dortmund nimmt immer mehr Formen an: Lars Ricken wird am 1. Mai zum Geschäftsführer Sport befördert, Sven Mislintat kehrt als Technischer Direktor zurück und Sebastian Kehl bleibt Sportdirektor. So geht der BVB in die Zukunft.

Durch Rickens Beförderung ist die Position des Leiters des Nachwuchsleistungszentrums freigeworden. Offiziell hat Borussia Dortmund noch keinen Nachfolger bekannt gegeben, spätestens seit Freitag (26. April) scheint nun aber klar zu sein, dass Thomas Broich den Job übernehmen wird.

Borussia Dortmund: Broich in Dortmund gesichtet

Schon vor Wochen wurde Thomas Broich mit dem BVB in Verbindung gebracht. Es hieß damals, Broich wechsle zur neuen Saison zu Borussia Dortmund und übernehme dort eine Rolle im Nachwuchsleistungszentrum.

Jetzt kristallisiert sich immer mehr heraus, welche Aufgabe Broich beim BVB übernehmen soll. Einem Bericht der „Bild“ zufolge soll er eine Art „Sportlicher Leiter“ des NLZ werden und eine übergeordnete Rolle bei den Nachwuchs-Mannschaften übernehmen.

Spätestens seit Freitag (26. April) ist nun auch klar, dass an den Berichten etwas dran ist. Es tauchten Fotos auf, wie Ricken und Broich gemeinsam in die Geschäftsstelle von Borussia Dortmund gehen. Und auch Sven Mislintat stattete dem BVB schon mal einen Besuch ab.

Broich kommt von Hertha BSC

Broich spielte in seiner aktiven Karriere unter anderem für Borussia Mönchengladbach, den 1. FC Köln, den 1. FC Nürnberg und schließlich sieben Jahre lang bei Brisbane Roar in Australien, wurde dort drei Mal Meister. Nach seiner aktiven Karriere war er zunächst Co-Trainer bei Brisbane, arbeitete für ein Jahr in der Jugend von Eintracht Frankfurt und ist aktuell noch „Leiter Methodik“ in der Jugend von Hertha BSC.