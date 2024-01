Borussia Dortmund: Damit hat niemand mehr gerechnet – kommt es zur irren Wende?

Borussia Dortmund startet mit einem kleinen Dämpfer ins neue Jahr. Beim XL-Test (4×30 Minuten) gegen AZ Alkmaar konnte die erste Mannschaft des BVB überhaupt nicht überzeugen (hier mehr zum Testspiel lesen). Besser wurde es erst in den letzten beiden Vierteln mit neuem Personal.

Dabei stand unter anderem auch Mateu Morey auf dem Platz. Der Spanier ist vielleicht der größte Pechvogel, den Borussia Dortmund in den vergangenen Jahren gesehen hat. Jetzt könnte es aber doch noch zur Wende kommen.

Borussia Dortmund: Morey überzeugt im Test

In der spanischen Heimat kämpft er sich zurück. Als der BVB-Tross Anfang der Woche in Richtung Marbella abhob, war auch Morey mit an Bord. Er soll die gesamte Wintervorbereitung bei den Profis absolvieren, um vielleicht in Bundesliga oder Champions League schnell eine Option zu sein.

+++ Au weia! Bei diesem Anblick wird BVB-Fans angst und bange +++

Gegen Alkmaar kommt er nach 60 Minuten, als Edin Terzic komplett durchtauscht. Da liegen die Dortmunder mit 0:2 zurück. Morey und das „B-Team“ erkämpfen letztlich noch ein Unentschieden (hier kannst du alle Highlights nachlesen). Zu wenig für Borussia Dortmund, doch Morey dürfte mit seiner eigenen Vorstellung glücklich sein.

Mateu Morey beim Test gegen Alkmaar. Foto: IMAGO/Steinbrenner

Der Rechtsverteidiger zeigte eine auffällige Leistung, konnte in einigen Situationen sowohl vorne als auch hinten glänzen. Die Fans waren sich anschließend einig: Bei diesem enttäuschenden Spiel war er einer der wenigen Lichtblicke. Kommt er jetzt doch nochmal groß raus?

Unfassbarer Leidensweg

Damit hatten wohl nur noch die kühnsten Optimisten bei Borussia Dortmund gerechnet. Hinter Morey liegt eine schlimme Leidenszeit. 2021 verletzte er sich so schwer an Kreuzband und Meniskus, dass eine Operation nötig war. Auf seinem Weg zurück gab es immer wieder Rückschläge zu verkraften.

Weitere Nachrichten kannst du hier lesen:

Weil er scheinbar nie richtig fit wurde und nach Comebacks sofort wieder ausfiel, glaubten viele, dass sein Körper für den Profi-Bereich einfach nicht gemacht ist. Zuletzt fehlte er wieder mit einer Knieverletzung. Doch die scheint nun völlig auskuriert. Moreys Auftritt zeigt, dass es vielleicht doch noch klappen kann – wenn der Körper durchhält.

Borussia Dortmund: Fans freuen sich

Dementsprechend groß ist die Freude bei den Fans – zumal Dortmund auf den Positionen der Außenverteidiger ohnehin große Probleme hat. „Morey mit ein der Besten gewesen, hoffentlich bleibt er jetzt mal fit“, schrieb ein Fan nach der Alkmaar-Partie.