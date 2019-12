Borussia Dortmund teilt Kabinen-Foto, und alle schauen nur auf dieses Detail – die emotionalsten BVB-Momente des Jahres

Dortmund. Es war der womöglich spektakulärste Sieg von Borussia Dortmund im Jahr 2019. Und die Fans hatten auch nach Abpfiff noch eine Menge zu lachen – wegen eines kuriosen Details auf dem Kabinen-Foto. Aber eins nach dem anderen.

Am 5. November besiegte Borussia Dortmund in der Champions League den italienischen Topclub Inter Mailand 3:2, nachdem der BVB zur Pause noch 0:2 zurückgelegen hatte. In einer atemberaubenden zweiten Halbzeit spielte die Mannschaft von Trainer Lucien Favre genauso beherzt und zielstrebig aufs gegnerische Tor, wie die Fans es sich wünschen.

Borussia Dortmund kämpft Inter nieder

Der Jubel war nach dem Treffer zum 3:2 sowie nach dem Abpfiff gewaltig – nicht nur bei den schwarzgelben Anhängern. Auch die Spieler von Borussia Dortmund feierten den Sieg offenbar ausgelassen, wie ein Schnappschuss aus der BVB-Kabine belegt.

Lustiges Kabinen-Foto

Wie so oft nach großen Siegen veröffentlichte Borussia Dortmund auch nach dem 3:2 gegen Inter an jenem Dienstagabend in den sozialen Netzwerken das obligatorische Jubel-Foto aus der Mannschaftskabine. Das ganze Team zeigte sich in Jubel-Pose, und ein BVB-Star fiel den Fans ganz besonders ins Auge.

Die Rede ist von Mahmoud Dahoud. Der Mittelfeldspieler wurde auf dem Foto nun wahrlich nicht glücklich getroffen, fanden viele Fans. Die einhellige Meinung: Dahoud wirkte, als hätte er sich nach dem Sieg zur Feier des Tages ein Bierchen zu viel gegönnt.

„Freddy Mercury lebt!“

„Dahoud sieht aus, als hätte er ordentlich einen gepichelt“, schrieb ein Nutzer bei Instagram, ein anderer kommentierte: „Dahoud macht mal wieder den Dahoud, aber ich liebe ihn trotzdem.“

Wieder ein anderer Nutzer scherzte: „Freddy Mercury lebt!“

Dahoud gefällt das

Dahoud selbst schien es herzlich wenig zu stören, dass er auf dem Bild eher unvorteilhaft abgelichtet wurde. Er markierte den Schnappschuss bei Instagram mit einem Like.